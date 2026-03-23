  Міністър Димитър Илиев награди европейските шампионки по бадминтон

Министър Димитър Илиев награди европейските шампионки по бадминтон

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди националните състезателки по бадминтон, които спечелиха историческа първа титла за България на Европейското отборно първенство в Истанбул.

Стефани Стоева, Габриела Стоева, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова, водени от националния треньор Петя Неделчева, победиха силния отбор на Дания с 3:1 във финала на шампионата.

„Поздравявам ви за този исторически успех. Знам какво ви коства и колко труд полагате, за да бъдете на върха. Вие, нашите спортисти, сте тези, които с постиженията си радват цялата нация. Благодаря ви за емоциите“, обърна се министър Илиев към европейските шампионки.

Председателят на Българската федерация по бадминтон Володя Златев подчерта, че успехът е изключително ценен на фона на силната конкуренция в турнира. Той благодари на Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа и съдействие.

Следващото предизвикателство пред българските състезателки е Европейското индивидуално първенство, което ще се проведе в началото на април в Испания.

