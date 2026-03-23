Купа "Радо Янков" за пръв път в международния календар на FIS

Около 100 състезатели ще вземат участие в осмото издание на надпреварата по сноуборд Купа "Радо Янков", на която носителят на Световната купа за 2016 година е организатор.

Атрактивното състезание ще се проведе на 28 март (събота) на писта “Стената” в Пампорово при следната програма:

9:00 ч квалификации

11:00 ч финали

12:00 ч награждаване

Купа "Радо Янков" е от календара на БФСки за купа "Надежди", като за първи път ще бъде включено и в международния календар на FIS като международно състезание за деца в категориите U13, U15.

Останалите категории са: U9, U11, U13, U15 (момичета и момчета), U19 (юноши и девойки).

Съорганизатор на проявата е "Пампорово" АД.