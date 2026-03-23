Metizport все по-близо до привличането на бивш капитан на български играч

Отборът на Metizport официално съобщи, че Питър "stanislaw" Яргус ще играе за тима на ROG JOURNEY Spring 2026, след като Sportal.bg съобщи, че се очаква да се финализира контракт между двете страни.
Както е известно, той ще се събере отново с треньора vinS, с когото работи в Wildcard. Metizport стартира участието си срещу UNiTY в група "A", а при победа ще се изправи срещу GamerLegion.
Яргус е бивш съотборник и капитан на българския снайперист Цветелин "CeRq" Димитров по време на общия им престой в съставите на NRG и Evil Geniuses.
Снимка: Metizport