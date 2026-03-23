  3. Metizport все по-близо до привличането на бивш капитан на български играч

Metizport все по-близо до привличането на бивш капитан на български играч

  23 март 2026 | 11:47
Metizport все по-близо до привличането на бивш капитан на български играч

Отборът на Metizport официално съобщи, че Питър "stanislaw" Яргус ще играе за тима на ROG JOURNEY Spring 2026, след като Sportal.bg съобщи, че се очаква да се финализира контракт между двете страни.

Както е известно, той ще се събере отново с треньора vinS, с когото работи в Wildcard. Metizport стартира участието си срещу UNiTY в група "A", а при победа ще се изправи срещу GamerLegion.

Яргус е бивш съотборник и капитан на българския снайперист Цветелин "CeRq" Димитров по време на общия им престой в съставите на NRG и Evil Geniuses.

Снимка: Metizport

Българите от rottweilers записаха загуба в квалификациите за LORGAR RANKINGS

Българите от rottweilers записаха загуба в квалификациите за LORGAR RANKINGS

  • 22 март 2026 | 21:05
  • 807
  • 0
Европа се бори, но отново не изкачи върха на League of Legends

Европа се бори, но отново не изкачи върха на League of Legends

  • 22 март 2026 | 19:17
  • 950
  • 0
Riot Games даде допълнителна информация за Worlds 2026

Riot Games даде допълнителна информация за Worlds 2026

  • 22 март 2026 | 16:28
  • 734
  • 0
stanislaw е близо до трансфер в Metizport

stanislaw е близо до трансфер в Metizport

  • 22 март 2026 | 15:14
  • 672
  • 0
Ликът на Faker може да се види на оживено място в Южна Корея

Ликът на Faker може да се види на оживено място в Южна Корея

  • 21 март 2026 | 13:54
  • 652
  • 0
Български състав започна силно квалификациите за новия турнир на StarLadder

Български състав започна силно квалификациите за новия турнир на StarLadder

  • 20 март 2026 | 21:34
  • 1080
  • 0
Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

  • 23 март 2026 | 12:38
  • 829
  • 0
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 2853
  • 1
Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

  • 23 март 2026 | 12:36
  • 221
  • 0
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 31460
  • 114
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 45059
  • 29
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 5053
  • 0