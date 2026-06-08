LYON порази Cloud9 и си спечели място на MSI и финал на LCS

Мексиканският отбор на LYON продължава впечатляващото си представяне през сезона, след като победи Cloud9 с категоричното 3:0 и се класира за Mid-Season Invitational 2026 в Upper Bracket финала на северноамериканското първенство по League of Legends.
Големият герой в серията беше Dhokla, който изигра ключова роля за успеха на своя тим и заслужено бе отличен за MVP на мача. С победата си LYON си гарантира участие на MSI 2026 в Южна Корея и място във финала на LCS Spring.
Там отборът ще се бори не само за титлата, но и за директно класиране в основната фаза на международния турнир.От своя страна Cloud9 пада в долната схема, където ще се изправи срещу Team Liquid в битка за последната квота за MSI.
Снимка: LYONДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google