NAVI привлича бивш играч на Fnatic

Natus Vincere е постигнал устна договорка с Клеман "CyvOph" Милард, който се очаква да се присъедини към отбора по VALORANT за VCT EMEA Stage 2, съобщават от Sheep Esports.

Френският играч прекара последния месец като временен заместник във Fnatic, където беше привлечен заради здравословните проблеми на Силваин "Veqaj" Pattyn. Въпреки краткия си престой, CyvOph ще остане част от елита на европейския VALORANT, този път с екипа на NAVI.

Очаква се той да заеме мястото на Давид "Filu" Чарнечки, който е преместен на резервната скамейка. И NAVI, и Fnatic преживяват труден сезон, след като не успяха да постигнат очакваните резултати както във VCT EMEA, така и в квалификациите за Esports World Cup.С

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