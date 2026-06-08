Алекс Петров излиза в директен сблъсък за класиране в следващия етап на Мейджъра

Българската звезда в Counter-Strike Алекс "Rainwaker" Петров излиза в директен мач за класиране в топ 16 на Мейджъра в Кьолн. Отборът на Monte ще премери сили с руския гранд BetBoom в сблъсък, който стартира в 17:30 часа.

Трябва да отбележим, че Monte ще има още един шанс да се класира за следващия етап, ако допусне поражение от BB.

До този момент Алекс Петров и компания имат два успеха, които дойдоха срещу домакините от BIG (13:8) и бразилците от Legacy (13:11). Поражението бе записано след драма и много пропуснати шансове от G2 Esports (19:22).

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