Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Gentle Mates ще върне Proxh

Gentle Mates ще върне Proxh

  • 8 юни 2026 | 11:51
  • 279
  • 0
Gentle Mates ще върне Proxh

Gentle Mates ще направи промяна в състава си по VALORANT за VCT EMEA Stage 2, като Юсуф Емре "Proxh" Тунч се завръща в отбора. Според информация на Sheep Esports той ще замени Конър "GLYPH" Гарсия в титулярната петица.

За 23-годишния играч това ще бъде втори престой в организацията, след като вече защитаваше цветовете на Gentle Mates през миналия сезон. След раздялата си с френския тим Proxh премина в Enterprise Esports, където направи впечатляваща кампания и спечели почти всички турнири, в които участва.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

G2 надхитри KCorp и вдигна трофея от LEC

G2 надхитри KCorp и вдигна трофея от LEC

  • 7 юни 2026 | 23:50
  • 1290
  • 0
Волшебник Максим спечели турнир по Dota 2 в София

Волшебник Максим спечели турнир по Dota 2 в София

  • 7 юни 2026 | 22:31
  • 1082
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров и Monte с ключов обрат в Мейджъра срещу фаворити от Бразилия

Алекс "Rainwaker" Петров и Monte с ключов обрат в Мейджъра срещу фаворити от Бразилия

  • 7 юни 2026 | 17:23
  • 794
  • 0
Ще познае ли EA Sports световния шампион за пети пореден път?

Ще познае ли EA Sports световния шампион за пети пореден път?

  • 7 юни 2026 | 16:00
  • 15248
  • 8
Платформа дава минимални шансове на Monte и Алекс "Rainwaker" Петров

Платформа дава минимални шансове на Monte и Алекс "Rainwaker" Петров

  • 7 юни 2026 | 12:05
  • 800
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров и Monte изтеглиха късата клечка за ден № 2 от Мейджъра в Кьолн

Алекс "Rainwaker" Петров и Monte изтеглиха късата клечка за ден № 2 от Мейджъра в Кьолн

  • 6 юни 2026 | 23:56
  • 1076
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

  • 8 юни 2026 | 11:28
  • 12827
  • 38
Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

  • 8 юни 2026 | 11:06
  • 9881
  • 8
Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

  • 8 юни 2026 | 10:18
  • 9079
  • 11
"Армията" грейна и отвътре

"Армията" грейна и отвътре

  • 8 юни 2026 | 12:33
  • 1948
  • 10
Пет впечатляващи факта от триумфа на Зверев

Пет впечатляващи факта от триумфа на Зверев

  • 8 юни 2026 | 10:33
  • 3241
  • 2
В Испания потвърдиха: Флорентино Перес е новият стар президент на Реал

В Испания потвърдиха: Флорентино Перес е новият стар президент на Реал

  • 8 юни 2026 | 02:32
  • 20955
  • 31