Gentle Mates ще върне Proxh

Gentle Mates ще направи промяна в състава си по VALORANT за VCT EMEA Stage 2, като Юсуф Емре "Proxh" Тунч се завръща в отбора. Според информация на Sheep Esports той ще замени Конър "GLYPH" Гарсия в титулярната петица.

За 23-годишния играч това ще бъде втори престой в организацията, след като вече защитаваше цветовете на Gentle Mates през миналия сезон. След раздялата си с френския тим Proxh премина в Enterprise Esports, където направи впечатляваща кампания и спечели почти всички турнири, в които участва.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google