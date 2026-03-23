Семен Новиков и Кирил Милов заявени за "Дан Колов - Никола Петров"

България по традиция ще бъде със солиден състав на турнира "Дан Колов - Никола Петров", който ще се проведе тази седмица в Пловдив, зала "Колодрума" (25-28 март).

84 наши борци ще излязат на тепиха в Града под тепетата.

Наред с опитните състезатели сили ще мерят и по-младите.

Борците на ЦСКА в класически стил също са заявени за 63-тото издание на турнира, сред тях са олимпийският шампион Семен Новиков и двукратният европейски шампион Кирил Милов.

Схватките са от четвъртък до събота, жребият е в сряда, 25 март.

Срещите ще бъдат излъчвани на живо в ютюб канала на БФ Борба.