Борци от 24 държави на "Дан Колов - Никола Петров"

  • 23 март 2026 | 08:56
Борци от 24 държави ще спорят за отличията в 63-тото издание на турнира "Дан Колов - Никола Петров". На трите тепиха в зала "Колодрума" в Пловдив от 25 до 28 март ще има представители на Алжир, Австрия, Белгия, България, Беларус Канада, Камерун, Испания, Естония, Франция, Грузия, Ирак, Казахстан, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Русия, Сиера Леоне, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна, САЩ.

Турция идва със силен състав, в който е световният шампион при класиците от 2023-а Али Ченгиз (87), както и Бурак Акбудак (82), № 1 в света от 2022-а и №1 в Европа година по-късно. А също Селчук Чен, европейски шампион от 2024-а и трети в света година по-рано.

В свободния стил на тепиха ще излязат Сюлейман Карадениз (97), пети на олимпийските игри Токио 2020 и европейският шампион тази година. Също така Ахмед Думан (61), световен вицешампион от 2021-а и Абдулах Топрак (70), трети в света до 20 г. и втори в Европа до 23 г.

При жените южната ни съседка идва със Севал Каир (53), трета на европейското до 23 г. този сезон и Зейнеб Йетгил (53), трета в Европа през 2025-а и осма на олимпийските игри в Пари 2024.

САЩ ще бъде само с един състезател, но изключително класен - Захид Валенсия (86), който през 2025-а стана първи на "Дан Колов" и бе определен за най-добър чуждестранен борец в свободния стил. След това шампионът става №1 в света и на панамериканското първенство, спечели също и рейтинговия турнир Загреб оупън. А тази година започна с бронз в Загреб.

След дълга пауза за първи път у нас ще има представител на Русия, макар и само един състезател - Александър Крикуха (87 кг) при класиците.

Украйна ще се представи със силен състав и при мъжете, и при жените.

У нас пристига олимпийският вицешампион от Париж 2024 Парвиз Насибов (67 кг), който ще се бори при 72-килограмовите в класически стил. А също Александър Хрущин (63), пети в света през 2025-а.

При дамите сили ще мерят Анастасия Алипиева (76), европейска шампионка от 2025-а, Надя Соколова (76), европейска шампионка до 23 г. този сезон, Ирина Прокопевюк (62), трета в света и в Европа от 2022-а.

В свободния стил са заявени Владимир Кочанов (125) европейски вицешампион и втори в света до 23 г. Андрей Джелеп (61), трети в Европа, Микита Аврамов (61), пети в света до 23 г., Владислав Абрамов (57), също пети в света до 23 г.

Съставът на Полша при жените е воден от бившия селекционер Петър Касабов, който също идва с медалистки от големи първенства - Патриция Кубер (76), европейска шампионка до 23 г. , Виктория Чолудж (72), трета в Европа и осма на олимпийските игри, Каролина Доманжук (68), трета в европейското до 23 г., Алисия Войводска (62), трета в европейското до 23 г., а също и Анджелина Лисяк (57) трета в света през 2022-а и втора в Европа през 2021-а.

Съставът на белгийците е воден от бившия национал Сертел Карабаджаков (Севдалин Тодоров), носител на златния пояс "Дан Колов" от 1997 г.

Франция ще бъде представена при жените от Кумба Ларок (68 кг), трета в света и в Европа през 2023 г. И Паолине Лакарпентиер (68), пета в света през миналия сезон. В тази категория ще излезе световната вицешампионка Юлияна Янева.

Жребият ще бъде теглен в сряда, 25 март, от 16,30 ч. Срещите са от четвъртък до събота. И ще бъдат на 3 тепиха.

Двубоите ще бъдат излъчвани на живо в ютюб канала на БФ Борба.

Пловдив за трети път е домакин на престижния турнир след 2013-а и 2021-а. Но за първи път схватките ще са в зала "Колодрума".

Входът за зрителите е свободен.

Още от Бойни спортове

Антъни Джошуа гостува в Украйна за първи път и посети мемориал в Киев

Антъни Джошуа гостува в Украйна за първи път и посети мемориал в Киев

  • 22 март 2026 | 23:34
  • 4004
  • 2
Брандън Лий подписа със Zuffa Boxing и се завръща на пролет

Брандън Лий подписа със Zuffa Boxing и се завръща на пролет

  • 22 март 2026 | 19:07
  • 735
  • 0
Александър Волкановски отговори на Мовсар Евлоев след UFC Лондон

Александър Волкановски отговори на Мовсар Евлоев след UFC Лондон

  • 22 март 2026 | 16:17
  • 916
  • 0
Марио Вергиев срещу боксьор от Чехия на MAX FIGHT 64

Марио Вергиев срещу боксьор от Чехия на MAX FIGHT 64

  • 22 март 2026 | 15:59
  • 441
  • 0
Българските таекуондисти спечелиха най-много медали на „Рамус София Оупън“ 2026

Българските таекуондисти спечелиха най-много медали на „Рамус София Оупън“ 2026

  • 22 март 2026 | 13:50
  • 844
  • 0
Джон Джоунс разкри каква сума му е била предложена за бой в Белия дом

Джон Джоунс разкри каква сума му е била предложена за бой в Белия дом

  • 22 март 2026 | 13:20
  • 975
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 27733
  • 104
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 41280
  • 26
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 3166
  • 0
Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

  • 22 март 2026 | 23:56
  • 40802
  • 355
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 51449
  • 131
Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

  • 22 март 2026 | 23:41
  • 18568
  • 7