  Три поколения на фамилия Кръшняк и съпричастност към Малена на RESTART OPEN CUP 2026

Три поколения на фамилия Кръшняк и съпричастност към Малена на RESTART OPEN CUP 2026

  • 23 март 2026 | 08:50
Три поколения на фамилия Кръшняк и съпричастност към Малена на RESTART OPEN CUP 2026

При отлична организация и въпреки неблагоприятните метеорологични условия и технически предизвикателства, второто издание на RESTART OPEN CUP 2026 по ски алпийски дисциплини и сноуборд се проведе на писта „Стената“ в Пампорово. Надпреварата премина без инциденти и затвърди позицията си като едно от най-атрактивните и обединяващи зимни събития в края на сезона.

Над 100 участници от различни краища на страната се включиха в състезанието, обхващайки впечатляващ възрастов диапазон - от едва 5-годишни деца до състезатели на близо 82 години.

Силен акцент в програмата беше участието на фамилия Кръшняк, където три поколения - дядо, син и внуче, демонстрираха отлични умения на трасето. Сред тях бе и Александър Кръшняк, който преди ден се класира четвърти на финалите на Световната купа по сноуборд във Винтерберг (Германия).

Александър Кръшняк е четвърти на Световната купа във Винтерберг
Впечатление направи и активното участие на множество ски учители от курорта, които този път застанаха на старта като състезатели и изпитаха адреналина по отлично подготвеното трасе. За сигурността и добрата организация се погрижиха екипи от родители и професионални съдии от клуба домакин в Чепеларе - регион с утвърдени традиции в алпийския сноуборд.

В категория до 19 години младите състезатели показаха високо ниво, доказвайки, че България разполага с обещаващо ново поколение в зимните спортове.

Състезанието постепенно се утвърждава не само като спортна надпревара, а като фестивал за малки и големи. Ученици от местни ски училища, заедно с туристи и любители, се включиха активно и имаха възможност да усетят тръпката от преминаване по състезателно трасе. Особено внимание привлече комбинираната дисциплина ски и сноуборд, която продължава да набира популярност. Организаторите подчертаха, че именно в тази посока е бъдещето - съчетаване на умения и разширяване на възможностите в зимните спортове.

Любопитен акцент беше участието на четирима състезатели с телемарк ски в гигантския слалом, които представиха класическия норвежки стил пред широката публика.

Емоционален момент от събитието беше спонтанната подкрепа на участници и организатори към младата звезда Малена Замфирова. Почти всички състезатели изразиха своята съпричастност, изпращайки ѝ символичен „родопски огън“ и позитивна енергия за бързо възстановяване след контузия. Замфирова, която е победителка от предходното издание както в сноуборда, така и в комбинираната дисциплина, остава вдъхновение за новото поколение. Подобно на Естер Ледецка, тя олицетворява идеята, че граници в снежните спортове няма, а мултидисциплинарността е предимство.

"С успешното си провеждане RESTART OPEN CUP 2026 даде сериозна заявка да се превърне в дългосрочна и устойчива инициатива под връх Снежанка. Амбицията на организаторите е събитието да става все по-масово, достъпно и привлекателно, обединявайки скиори и сноубордисти в един общ празник на зимните спортове", заявиха домакините на надпреварата.

