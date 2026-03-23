Желко Лукаич: Победихме, защото бяхме добри на контраатака

"Победихме, защото бяхме добри на контраатака", каза старши треньорът на Спартак Плевен Желко Лукаич след домакинската победа над гостуващия Миньор 2015 Перник със 106:69 в мач от 26-тия кръг на Sesame НБЛ.

Той е доволен от енергията, която неговите играчи са показали и на игрището, и на резервната скамейка. За това е допринесла и публиката, дошла в зала "Балканстрой". Добрият краен резултат се дължи и на нея, освен направените над 20 контраатаки.

Лукаич очаква тази енергия да бъде запазена и за предстоящите мачове. Той вече започва да мисли за следващата среща, след по-малко от три дни.



Специалистът се надява отборът му да издържи на натоварения цикъл до края на април, защото и другите тимове също ще имат натоварена програма, а тя не може да се променя.

За предстоящия на 25 март мач срещу Берое Стара Загора Лукаич коментира, че е гледал тяхната последна среща. Според него, съперникът играе бърз баскетбол, влиза бързо в нападение и при завършващите атаки.

Желко Лукаич заяви още, че ще се опита наложи концентрация сред играчите върху това за двубоя между двата тима и Спартак да не позволи на старозагорци да покажат своята игра. Надява се още отборът му да излезе със свежи сили.