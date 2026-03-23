Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Найро Кинтана се отказва от колоезденето в края на сезона

  • 23 март 2026 | 00:32
  • 204
  • 0
Найро Кинтана се отказва от колоезденето в края на сезона

36-годишният колумбийски колоездач Найро Кинтана обяви, че се оттегля от спорта в края на настоящия сезон, пише вестник "Екип".

"Това е важен момент за мен, за семейството ми, за страната ми, за всички, които са били до мен. Искам да кажа, че това е последният ми сезон като професионален колоездач. Всяко състезание, в което участвам през година, ще бъде голям празник, последен танц", заяви той при участието си на Обиколката на Каталуния.

"Найроман" е идол на Колумбия в спорта в продължение на почти две десетилетия. Той стана първият колумбиец, който печели Джиро д'Италия през 2014, а две години по-късно спечели и Вуелтата. Кинтана е два пъти втори на Обиколката на Франция (2013 и 2015), както и веднъж трети (2016).

Следвай ни:

Снимки: Imago

