Силен Влади Гърков с 14 точки, Сен Назер оцеля във Франция

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер оцеляха и запазиха мястото си във френската Marmara Spike Ligue. Воденият от Педро Уехара поведоха с 2:0, но в крайна сметка отстъпиха у дома на Монпелие с 2:3 (25:22, 25:23, 22:25, 20:25, 10:15) в среща от последния 26-и кръг на редовния сезон на първенството, играна късно снощи пред над 1500 зрители в зала "Кубертен".

Така Сен Назер завърши на предпоследното 13-о място в крайното класиране със 7 победи, 19 загуби и 21 точки, с което оцеля във френския елит.

Владимир Гърков изигра нов стабилен мач за Сен-Назер и реализира 14 точки (1 блок, 52% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +4).

Кейлъб Дженис бе най-резултатен за домакините с 20 точки (2 аса, 55% ефективност в атака и 73% позитивно посрещане - +7), германският национал Филип Йон се отчете със 17 точки (2 блока, 1 ас и 48% ефективност в атака - +7), но и това се оказа недостатъчно за успеха.

За тима на Монпелие Симон Хирш заби 21 точки (2 блока и 68% ефективност в атака - +14), а Есекиел Паласиос приключи със 17 точки (1 блок, 73% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +3) за победата.