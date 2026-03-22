  Левски (Карлово) във Висшата лига от новия сезон

Левски (Карлово) във Висшата лига от новия сезон

  • 22 март 2026 | 21:07
Левски (Карлово) във Висшата лига от новия сезон

Волейболистите на Левски (Карлово) ще играят във Висшата лига от новия сезон 2026/2027. Воденият от Красимир Петров тим надделя над ВК Айтос с 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 21:25, 15:11) в големия финал на А НВГ, изигран в зала "Христо Ботев" в столицата.

Това се случва само няколко месеца след завръщането на отбора след 17-годишно отсъствие от мъжкия волейбол.

От своя страна айтоските състезатели ще имат още един шанс за влизане във второто ниво - плейаут срещу 13-я Родопа (Смолян).

В първите две части двата отбора демонстрираха волейболни аргументи и докрай се бореха за успеха. Така стигна до равенство в резултата.

Впоследствие волейболистите на Левски Карлово поеха инициативата и бяха по-категорични, съумявайки да поведат в мача.

В решителната четвърта част възходящата им линия продължи, но воденият от Теди Дремсизов тим обърна и диктуваше положението. В ключовите моменти карловци ги настигнаха (20:21), но не успяха да ги преодолеят. Вместо това мачът влезе в тайбрек.

Там играта бе доста оспорвана отначало. Впоследствие карловци взеха превес и доминираха до края. Така те се поздравиха с успеха и наесен ще играят във второто ниво на шампионата.

За MVP бе отличен Цветко Куздов.

