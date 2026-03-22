Бяла и Етър 64 с нови победи в основната фаза на женското хандбално първенство

Защитаващият титлата си Бяла и Етър 64 записаха нови победи в основната фаза на "А" РХГ на България при жените.

Шампионките, победителки в редовния сезон, спечелиха убедително във втория кръг срещу гостуващия Академик ПУ с 45:27 (26:10) и запазиха първото си място с актив от 7 точки.

Етър 64, втори от редовния сезон, постигна ценен успех срещу домакина Свиленград с 28:23 (11:9) и остана на точка зад лидера. Александра Замишляк и Данислава Петрова завършиха с по 7 гола за великотърновки, а Гергана Грозданова беше най-резултатна за домакините с 5 попадения.

С победите си днес Бяла и Етър 64 до голяма степен си осигуриха първите две места в класирането, с което и класиране за Суперфинала за титлата.