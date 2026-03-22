  Sportal.bg
  2. Гимнастика
  Три титли за Антоанета Цанкова на турнира в Любляна

Три титли за Антоанета Цанкова на турнира в Любляна

  • 22 март 2026 | 20:44
Антоанета Цанкова и Анастасия Пономаренко завоюваха още четири медала на финалите на отделните уреди при девойките в 38-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика в Любляна (Словения).

Цанкова, която стана шампионка в многобоя, днес взе три златните отличия - на топка с 23.900 (трудност 9.100; артистичност 7.500; изпълнение 7.300), на лента с 25.800 (10.300; 7.650; 7.850) и на бухалки с 25.050 (9.800; 7.450; 7.800).

Възпитаничката на Николай Боев изигра отлично всичките си композиции на турнира.

Пономаренко, която беше трета в многобоя, завоюва сребро на финала на обръч с 24.200 точки (9.200; 7.300; 7.700), а пред нея е само германката Алесия Кох (Германия) с 24.350.

Така двете българки завършва надпреварата с шест отличия - четири златни, едно сребърно и едно бронзово.

Съдия за България на турнира е Ина Делчева Мерингер.

Титла и още 4 медала за България от Aphrodite Cup в Атина

Анастасия Калева направи дебют на турнира Гран При в Марбея

Антоанета Цанкова взе злато в многобоя в Любляна

Два златни медала за България при девойките на турнир в Атина

Два финала за България при жените на турнира в Атина

Две българки се класираха за финалите в Любляна

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

Божидар Саръбоюков с нов блестящ скок, нашето момче продължава да води в класирането!

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

