Три титли за Антоанета Цанкова на турнира в Любляна

Антоанета Цанкова и Анастасия Пономаренко завоюваха още четири медала на финалите на отделните уреди при девойките в 38-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика в Любляна (Словения).

Цанкова, която стана шампионка в многобоя, днес взе три златните отличия - на топка с 23.900 (трудност 9.100; артистичност 7.500; изпълнение 7.300), на лента с 25.800 (10.300; 7.650; 7.850) и на бухалки с 25.050 (9.800; 7.450; 7.800).

Възпитаничката на Николай Боев изигра отлично всичките си композиции на турнира.

Пономаренко, която беше трета в многобоя, завоюва сребро на финала на обръч с 24.200 точки (9.200; 7.300; 7.700), а пред нея е само германката Алесия Кох (Германия) с 24.350.

Така двете българки завършва надпреварата с шест отличия - четири златни, едно сребърно и едно бронзово.

Съдия за България на турнира е Ина Делчева Мерингер.