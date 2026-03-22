Отмениха второто състезание по ски полети във Викерсунд

Второто състезание по ски полети във Викерсунд (Норвегия), част от Световната купа по ски скок, беше отменено. Първоначално бе отменена квалификацията, а стартът на надпреварата беше отлаган няколко пъти с по 15 минути. Впоследствие от Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) информираха в социалните мрежи, че състезанието няма да се проведе поради вятър и неблагоприятни условия.

Преди ден Владимир Зографски завърши на 32-о място в първия старт по ски полети във Викерсунд.

Финалът на сезона в Световната купа по ски скок ще се състои в Планица следващия уикенд.