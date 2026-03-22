Локомотив срази Пирин и е близо до полуфинал в efbet Супер Волей

Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) срази финалиста за Купата на България Пирин (Разлог) с 3:0 (25:22, 26:24, 25:17) в първата 1/4-финална среща от efbet Супер Волей.

Така възпитаниците на Найден Найденов са на успех от класиране за полуфинал.

Втората 1/4-финална среща ще се играе на 25 март в Разлог.

Играе се до 2 победи от 3 мача.

Финалистът за Купата на България Пирин поведе с 8:7 в началото на двубоя. Вицешампионите от Пловдив успяха да излязат напред при 12:11 и 15:13. Ивайло Дамянов атакува в центъра за 18:14. Ас на Мариян Наков намали резултат до 16:18. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Тодор Вълчев атакува успешно за 20:17. Кирил Колев атакува в центъра и 21:17. Пирин успя да намали до 20:22. Отлична атака на Златко Кьосев по диагонала от зона 2 и 21:23. Мощна атака на Жулиен Георгиев от зона 2 по диагонала и геймбол за домакините при 24:22. Атака на Кристиян Алексов донесе успеха на Локомотив в първата част с 25:22.

Вицешампионите поведоха с 5:3 в началото на втората част. Мариян Наков атакува мощно по правата от зона 2 и 7:8. Мощна атака на Жулиен Георгиев и 11:8 за Локомотив. Благовест Катранджиев взе прекъсване за Пирин. Грешка в атака на Жулиен Георгиев и Пирин намали до 14:15. Тимът от Разлог изравни при 15:15. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Ивайло Дамянов атакува мощно в центъра за 16:15. Мощна атака на Мириям Наков - 18:19. Мощен начален удар на Константин Манолев и контра на Златко Кьосев и равенство при 19:19. Ас Любомир Агонцев и Пирин излезе напред с 22:21. Блокаут на Мариян Наков и тимът от Разлог поведе с 23:22. Жулиен Георгиев атакува мощно в аут и гостите стигнаха до геймбол при 24:22. Последваха 3 поредни точки за пловдивчани и 25:24. Атака на Кристиян Алексов по диагонала от зона 4 и Локомотив спечели и втората част с 26:24.

Локомотив поведе с 6:4 в началото на третата част. Гостите намалиха разликата до 1 точка при 11:12. Пловдивчани дръпнаха с 14:11. Благовест Катранджиев взе прекъсване за Пирин. Ас на Владимир Станков и 15:11. Атака на Теодор Каменов и 15:16. Атака в аут на Мариян Наков и Локомотив поведе с 4 точки при 19:15. Ас на Ивайло Дамянов - 20:15. Атака на Трифон Лапков донесе победа на Локомотив в третата част с 25:17 и в мача с 3:0 гейма.

Жулиен Георгиев заби 15 точки (2 аса, 3 блока, 50% ефективност в атака - +8) за успеха на Локомотив.

Ивайло Дамянов се отличи с 10 точки (1 ас, 90% ефективност в атака - +8).

Кристиян Алексов също реализира 10 точки (59% ефективност в атака, 21% перфектно и 43% позитивно посрещане - +6).

Реализатор №1 на редовния сезон в efbet Супер Волей Мариян Наков стана най-резултатен в мача с 18 точки (2 аса, 59% ефективност в атака - +13) за Пирин.

1/4-финал №1 в efbet Супер Волей:

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 3:0 (25:22, 26:24, 25:17)

ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков 4, Жулиен Георгиев 15, Тодор Вълчев 9, Кристиян Алексов 10, Ивайло Дамянов 10, Кирил Колев 4 - Мартин Иванов-либеро (Александър Николов 1, Трифон Лапков 2, Чавдар Съловски-либеро)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

ПИРИН: Любомир Агонцев 3, Мариян Наков 18, Константин Манолев 7, Теодор Каменов 4, Костадин Гаджанов 4, Костадин Козелов 4 - Дафин Коцаков-либеро (Златко Кьосев 7, Вилиян Хаджиев, Любомир Златков)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.