Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Лу Жанмоно: Трофеят е красив, но историята зад него е по-красива

Лу Жанмоно: Трофеят е красив, но историята зад него е по-красива

  • 22 март 2026 | 19:42
  • 422
  • 0
Лу Жанмоно: Трофеят е красив, но историята зад него е по-красива

Французойката Лу Жанмоно спечели в четвъртък Световната купа по биатлон за първи път в кариерата си. Тя даде интервю пред Агенция "Франс Прес" за успеха си.

"Неописуемо е. Чувствам гордост, малко умора и огромно удоволствие за това, което се случи през последните две години. Това е чувство на завършена работа и като цяло мечта, която се сбъдна. Емоционално няма какво повече да дам, беше много интензивно. Наистина съм горда и чакам Ерик Перо да пресече финала, за да празнуваме заедно", каза шампионката.

"Миналата година след падането ми в последното състезание, което ме лиши от титлата, имаше две възможности - да израсна или да остана на земята. С Франциска Пройс станахме приятелки, въпреки че ми бе основна съперничка. Трофеят е красив, но историята зад него е по-красива и точно това обичам", разказа тя.

"Сега ще бъде различно, защото мотивацията е специфична. Миналата година си казах, че вече няма какво повече да ми се случи след всичко, което преживях. Много малко спортисти са били способни да печелят кристалните глобуси година след година и би ми харесало да го направя. Но трябва да подходя по различен начин, не да повтарям направеното през тази година. Хубава е да имам нови цели, нова мотивация. Най-вече имам желание да продължавам да прогресирам. Има още много неща, което мога да подобря", каза още Лу Жанмоно.

Следвай ни:

