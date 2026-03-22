Брандън Лий подписа със Zuffa Boxing и се завръща на пролет

Един от по-бавно развиващите се таланти в бокса се надява, че последният ход в кариерата му ще предизвика дългоочаквания преход към статут на претендент.

BoxingScene.com потвърди, че Брeндън Лий е поредният забележителен боксьор, който подписва със Zuffa Boxing. Новината беше разкрита от самия Лий, който информира "ES News" за развитието, докато е в тренировъчен лагер с главния си треньор Робърт Гарсия. Все още не е предоставен точен график за дебюта на Лий с бързо развиващата се промоутърска компания. Американската медия твърди, че се очаква той да се появи в едно от предстоящите събития на Zuffa през пролетта.

Лий, с актив 30-0 (23 нокаута), е боксьор от Калифорния с корейски и мексикански произход, отдавна се утвърди като един от най-обещаващите таланти в спорта. Въпреки това развитието на кариерата му изглеждаше в застой, започвайки с победата му по точки над Закари Очоа през април 2022 г. в Арлингтън, Тексас. Представянето му беше достатъчно солидно, въпреки че мачът, продължил до финалния гонг, сложи край на серията му от 15 поредни нокаута.

От тази вечер насам последваха само пет двубоя, като всички освен един бяха решени със съдийски карти. Три от последните четири срещи на Лий бяха насрочени само за осем рунда, след като той отдавна бе преминал към 10-рундовия формат и изглеждаше на прага на битките за титли.

По-важно събитие в живота на Лий обаче беше завършването на висшето му образование. Той получи бакалавърска степен по наказателно правосъдие от Калифорнийския държавен университет в Сан Бернардино (CSUSB) през 2025 г., малко преди да се завърне на ринга за последния си двубой.

Лий надигра Елиас Араухо в осемрундов мач на 21 юни миналата година в Нюарк, Ню Джърси. Битката се проведе малко над лимита на полусредна категория (63 кг), където той прекара цялата си деветгодишна кариера.

Това ще се промени с предстоящия му дебют за Zuffa, който ще се състои в полусредна категория. Предвид наличните боксьори в тази дивизия, Лий може бързо да се превърне в претендент за първата титла на компанията в полусредна категория, след като поясът на Zuffa бъде въведен в тази теглова дивизия.

Привличането на Лий подсилва състава на Zuffa в полусредна категория, който включва британската звезда Конър Бен и изгряващия претендент Рикардо Салас.