Кристиан Титрийски с втора победа срещу Александър Къндев в САЩ

И второто дерби от колежанското първенство между юношите на Левски София между Кристиан Титрийски и Александър Къндев отиде на сметката на първия. Хавай се наложи убедително с 3:0 (25:18, 25:22, 25:20) при гостуването си на шампиона Лонг Бийч след драмата за 3:2 вчера.

Кристиан Титрийски взе първото дерби срещу Александър Къндев

Кристиан Титрийски завърши с 13 точки (1 ас, 1 блок) и бе втори по резултатност за тима си след Луис Саканоко, който завърши с 19. За домакините от Лонг Бийч Александър Къндев реализира 9 точки (1 ас, 2 блока).

Хавай има 19 победи и 3 загуби. Лонг Бийч е с 14/4.