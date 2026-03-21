Кристиан Титрийски взе първото дерби срещу Александър Къндев

В първото дерби за сезона в колежанското първенство на САЩ между юношите на Левски София, Кристиан Титрийски излезе победител срещу Александър Къндев.

Неговият Хавай измъкна успеха в напечена битка като гост на шампиона Лонг Бийч - 3:2 (26:24, 23:25, 25:19, 20:25, 15:12) пред пълната с 4000 зрители зала "Уолтър Пирамид".

Титрийски бе най-резултатен за своя тим. 20-годишният диагонал завърши с 18 точки (1 ас, 4 блока). Серия на Кристиан Титрийски от сервис, включваща ас, донесе предимство на Хавай в тайбрека.

Алекс Къндев (21 г.) реализира 14 точки (1 ас, 2 блока) за Лонг Бийч. Това бе 3-та загуба за шампионите, които имат и 14 победи до момента. Хавай е с 18/3.