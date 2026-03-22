Дунав и Металург играят плейаута за efbet Супер Волей в събота

Стана ясно къде ще се проведе плейаутът за efbet Супер Волей. Битката за място в елита между класиралия се последен в редовния сезон Дунав (Русе) и загубилия финала във Висшата лига Металург (Перник), ще се проведе в Горна Малина. Сблъсъкът ще бъде в събота (28 март) от 17,30 часа.

Победа за Дунав ще им запази мястото в елита и през следващия сезон. В противен случай перничани ще направят исторически скок след само един сезон във Висшата лига.