Дий Бост и Златин Георгиев наградиха участниците в международния турнир "София Къп"

Българският национал Дий Бост и играчът на Левски Златин Георгиев наградиха участниците след приключването на петото издание на пролетния международен турнир по баскетбол за подрастващи "София Къп". Организатор на надпреварата по традиция бе БУБА Баскетбол.

Сръбският ФОКА Крагуевац спечели турнира, завършвайки без загуба. ФОКА ликува и в последния си мач днес – срещу Виена Юнайтед, със 71:40.

БУБА Баскетбол не успя да запише успех, след като в последния си мач отстъпи със 74:82 след много битка на терена срещу Байерн Мюнхен. Филип Филипов изигра още един много силен мач, като реализира 22 точки и добави 12 борби. Рони Муса бе най-резултатен с 27 точки.

С тази победа възпитаниците на школата на германския колос завършиха на второ място с две победи и една загуба. С победа и две поражения Виена Юнайтед се нареди на трета позиция.

