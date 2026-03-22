Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

Наставникът на Добруджа Ясен Петров похвали футболистите си за представянето им срещу ЦСКА в София, макар че отборът му загуби с 0:2 от "червените".

“Липсваше ни малко пред гола и това малко ни костваше да вземем минумум точка. Максимално затруднихме ЦСКА. Доволен съм от себераздаването на момчетата. Една единствена грешка в продължението на първото полувреме ни попречи да излезем с равен резултат и мачът щеше да е на кантар срещу много стойностен отбор.

Няма от какво да се срамуваме от нашите момчета. Това е пътят. С много малки стъпчици да говорим за ЦСКА, а сега и с Левски вкъщи ще ни трябва и малко късмет. Дано ни покрие следващите дни. Знаем къде ни е мястото. Няма значение срещу кого играем, ще даваме всичко от себе си. Не ни е лесен пътят, знаем откъде търгнахме и ще се стремим да трупаме точки.

Дано момчетата повярват в себе си. Казвал съм, че те имат потенциал. Горд съм от първия ден, в който започнахме да работим заедно. Мисията ни е много трудна. Трябва да запазим този боен дух докрай.

Не съм видял дузпата. Знаете, че никога не коментирам съдийски решения. Каквото и да е моето мнение, мачът е свършил. Да се надяваме, че решението е правилно, но от моята позиция не мога да дам точна преценка. Но този гол от дузпа успокои противника", завърши Ясен Петров.

Снимки: Борислав Трошев