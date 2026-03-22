Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

  • 22 март 2026 | 17:17
Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си след победата с 2:0 срещу Добруджа в efbet Лига. Бившият национал похвали гостите от Добрич за показаното в София и подчерта, че смените в хода на даден мач не означават, че треньорът не е доволен.

"За нас победата е добра, трябва да трупаме точки, всяка една победа ни носи допълнително спокойствие. Не я постигнахме лесно. Много добре подреден отбор в защита, компактни, можем да ги поздравим, че се постараха да ни затруднят. Трябва да разберете нещо - промените по време на мача, не означават, че не сме доволни, просто търсим нещо различно. Искахме да вкараме втори нападател, да накараме Питас да създава повече пространства за Лео Годой. Една такава ситуация реши изхода на мача. Не става въпрос за настроение, просто слагаме на кантар интересите си.

Искаме да играем с най-добрите футболисти, днес дадохме възможност и на двамата си нападатели да покажат колко добре си взаимодействат, не трябва да обръщаме такова внимание, всеки един в съблекалнята трябва да разбере стойността си. Имаме четирима централни защитници и ги ротираме, Теди Иванов досега игра във всички мачове, искаме всички да получат игрово време. Когато другите отбори имат пауза за националните отбори, те могат да работят в пълен състав, ние ще имаме 11 футболисти, ще работим индивидуално и ще чакам националите да се завърнат", каза Христо Янев.

