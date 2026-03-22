Марио Вергиев срещу боксьор от Чехия на MAX FIGHT 64

  • 22 март 2026 | 15:59
Бойната галавечер MAX FIGHT 64 на 4 април в София ще предложи интригуващ сблъсък в полутежка категория на бокса. Марио Вергиев – „Гладиатора“ ще се изправи срещу чешкия боксьор Якуб Милота. Двубоят събира в ринга в спортен комплекс „Г. С. Раковски“ двама бойци с коренно различен стил.

Вергиев влиза в срещата с актив от 7 победи и 4 загуби, зад гърба си има опит и утвърдено присъствие на родната сцена. 38-годишният боксьор от София, състезаващ се за ЦСКА София, се подготвя интензивно за предстоящото изпитание. В тренировъчния процес той залага на спаринги с национални състезатели по олимпийски бокс, което му дава допълнителна увереност преди срещата.

„Подготвям се много сериозно и се чувствам много добре. Спарингите с националите много ми помагат и вярвам, че ще съм готов за здрава битка“, споделя Вергиев. Негов треньор е Александър Александров, който е носител на Купа „Странджа“, участник на Олимпийските игри в Лондон 2012, настоящ старши треньор на боксов клуб ЦСКА и част от треньорския щаб на националния отбор за мъже.

Българинът не крие, че е готов да се изправи срещу всеки съперник, независимо от неговия профил или стил.

„Готов съм за мач - независимо дали ще бъде 4 или 6 рунда“, допълва той, подчертавайки готовността си за всякакъв сценарий в предстоящия двубой. А неговият съперник е познат в боксовите среди с експлозивен стил. 33- годишният чешки боксьор притежава статистика от 4 победи и 4 загуби на профи ринга. Неговите срещи рядко стигат до решение, като почти винаги приключват още в първия рунд. Милота влиза в двубоя след бърза победа с технически нокаут през февруари.

"Сблъсъкът противопоставя опита и издръжливостта на Вергиев срещу експлозивността на Милота. Очакванията са българинът да се опита да контролира темпото и да неутрализира началния натиск, докато чешкият му съперник вероятно ще рискува още от първия гонг в търсене на нокаут", съобщават от организаторите.

