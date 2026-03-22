  Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Титла и още 4 медала за България от Aphrodite Cup в Атина

Титла и още 4 медала за България от Aphrodite Cup в Атина

  • 22 март 2026 | 17:10
Титла и още четири медала спечелиха българските състезателки на финалите на обръч и на топка при жените и при девойките на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в Атина.

Дара Стоянова, която късно снощи взе бронз в многобоя, завоюва сребро на обръч, след като получи оценка от 27.550 точки (трудност 12.200, артистичност 7.600, изпълнение 7.750).

Победителка на обръч е Юн-Че Сио (Република Корея), а трета румънката Андреа Вердес с 27.50.

На финала на топка Олександра Шалуева се окичи с бронз, след като съдиите й дадоха 25.450 точки (10.400; 7.750; 7.300). Златото е за Вердес с 25.850.

При девойките Деа Емилова, която стана първа в многобоя при родените при родените 2011 година, завоюва злато на топка с 25.150 (9.700; 7.850; 7.600) и бронз на обръч с 25.450 (9.800; 7.850; 7.800).

По-късно тя ще участва на финала на лента, а Александра Петрова - на бухалки.

Финалите на бухалки и на лента при жените и при девойките започват в 16:15 часа.

Анастасия Калева направи дебют на турнира Гран При в Марбея

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

