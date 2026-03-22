Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  Хосу Урибе: Много седмици работихме за този момент

Хосу Урибе: Много седмици работихме за този момент

  • 22 март 2026 | 14:38
  • 491
  • 1

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе сподели мнението си след победата над Монтана (1:0), която е първа за неговия отбор от септември насам. Заралии спечелиха с гол от дузпа, а наставникът посвети този успех на футболистите и феновете, които изстрадаха много през последните месеци.

"Много важни три точки. Много седмици работихме за този момент. Искам да посветя тази победа на нашите фенове и на играчите, които го заслужават. Получи се равностоен мач - и двата отбора имаха ситуации. През второто полувреме сменихме тактиката, станахме по-офанзивни и успяхме да спечелим трите точки.

Берое взе глъка въздух след битката на дъното

Марко Боргнино има много добри качества. Много сме доволни, че отбеляза този гол. Имахме добри ситуации и срещу Левски, и срещу Добрдужа. Търсихме тази победа и сме много доволни", каза Урибе.

Следвай ни:

  • 13687
  • 20
  • 1591
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

