Хосу Урибе: Много седмици работихме за този момент

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе сподели мнението си след победата над Монтана (1:0), която е първа за неговия отбор от септември насам. Заралии спечелиха с гол от дузпа, а наставникът посвети този успех на футболистите и феновете, които изстрадаха много през последните месеци.

"Много важни три точки. Много седмици работихме за този момент. Искам да посветя тази победа на нашите фенове и на играчите, които го заслужават. Получи се равностоен мач - и двата отбора имаха ситуации. През второто полувреме сменихме тактиката, станахме по-офанзивни и успяхме да спечелим трите точки.

Марко Боргнино има много добри качества. Много сме доволни, че отбеляза този гол. Имахме добри ситуации и срещу Левски, и срещу Добрдужа. Търсихме тази победа и сме много доволни", каза Урибе.