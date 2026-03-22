Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек

Иван Дончев спечели златния медал на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек, което се проведе през уикенда в Зимния дворец в столицата.

Дончев, който беше най-бърз и в спринта на 500 метра вчера, финишира за 1:27.385 минута. Втори е Стефан-Александър Кюмюрджиев с 1:32.035, а трети Димитър Георгиев с 1:35.139. И тримата са от клуб Айс Пик.

При юношите група А на 1000 метра шампион е Асен Гюров с 1:27.526 минута, следван от Даниел Кръстев с 1:54.866. И двамата са от клуб Ледени звезди.

При девойките Лора Апостолова (Ледени звезди) е първа на дистанцията с 2:03.213 минути.

Това беше последен старт за този сезон в шорттрека.