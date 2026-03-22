  3. Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек

Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек

Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек

Иван Дончев спечели златния медал на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек, което се проведе през уикенда в Зимния дворец в столицата.

Дончев, който беше най-бърз и в спринта на 500 метра вчера, финишира за 1:27.385 минута. Втори е Стефан-Александър Кюмюрджиев с 1:32.035, а трети Димитър Георгиев с 1:35.139. И тримата са от клуб Айс Пик.

При юношите група А на 1000 метра шампион е Асен Гюров с 1:27.526 минута, следван от Даниел Кръстев с 1:54.866. И двамата са от клуб Ледени звезди.

При девойките Лора Апостолова (Ледени звезди) е първа на дистанцията с 2:03.213 минути.

Това беше последен старт за този сезон в шорттрека.

