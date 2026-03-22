Българските таекуондисти спечелиха най-много медали на „Рамус София Оупън“ 2026

Българските отбори завоюваха най-много медали на приключилия късно вчера (21.03) Тринадесети международен турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София Оупън“ 2026 в столичната зала „Асикс Арена“.

След нашите отбори се подредиха състезателите от Молдова и Испания. За отличията се бориха над 1100 спортисти от 13 държави. Отборно класиране на тринадесетото издание на състезанието в олимпийската дисциплина „Спаринг“:

Възрастова група деца Клас А

1. „Sport School Nr6“ (Молдова)

2. „Гладиатор“ (България)

3. „Сунг-ри“ (България) Кадети Клас А

1. „Сунг-ри“ (България)

2. „Нерон“ (България) 3. „Феникс“ (България)

Възрастова група деца Клас B

1. „Херея“ (България)

2. „ Sport School Nr6“ (България)

3. „Нерон“ (България)

Кадети Клас В

1. „Херея“ (България)

2. „ Кондор 2000 “ (България)

3. „Витоша“ (България)

Юноши, мъже и жени Клас А

1. „Sports School Nr6“ (Молдова)

2. „C.D.E. Taekwondo Alcala“ (Испания)

3. „Фаворит“ (България).

Отборно класиране в дисциплината „Пумсе“ (форма):

Клас А

1. „Форс-2004“ (България)

2. „S Team“ (България)

3. „Барин“ (България)

Клас В

1. „Спарта“ (България)

2. „S Team“ (България)

3. „Форс-2004“ (България).

„Много сме щастливи, че на 30 и 31 май 2026 г. в София ще организираме European Grand Prix Open Ramus E6 за кадети и юноши. Подобен турнир в тази възрастова група и от този ранг в България досега не е провеждан“, посочи Димитър Михайлов, вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и президент на Организационния комитет на „Ramus Sofia Open“. Той бе категоричен, че организирането на международни състезания от този ранг утвърждават България като предпочитан домакин на значими спортни турнири и мотивират за активен начин на живот.