Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Българските таекуондисти спечелиха най-много медали на „Рамус София Оупън“ 2026

Българските таекуондисти спечелиха най-много медали на „Рамус София Оупън“ 2026

  • 22 март 2026 | 13:50
  • 89
  • 0
Българските отбори завоюваха най-много медали на приключилия късно вчера (21.03) Тринадесети международен турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София Оупън“ 2026 в столичната зала „Асикс Арена“.

След нашите отбори се подредиха състезателите от Молдова и Испания. За отличията се бориха над 1100 спортисти от 13 държави. Отборно класиране на тринадесетото издание на състезанието в олимпийската дисциплина „Спаринг“:
Възрастова група деца Клас А

1. „Sport School Nr6“ (Молдова)
2. „Гладиатор“ (България)
3. „Сунг-ри“ (България) Кадети Клас А
1. „Сунг-ри“ (България)
2. „Нерон“ (България) 3. „Феникс“ (България)

Възрастова група деца Клас B

1. „Херея“ (България)

2. „ Sport School Nr6“ (България)

3. „Нерон“ (България)

Кадети Клас В

1. „Херея“ (България)

2. „ Кондор 2000 “ (България)

3. „Витоша“ (България)

Юноши, мъже и жени Клас А

1. „Sports School Nr6“ (Молдова)

2. „C.D.E. Taekwondo Alcala“ (Испания)

3. „Фаворит“ (България).

Отборно класиране в дисциплината „Пумсе“ (форма):

Клас А

1. „Форс-2004“ (България)

2. „S Team“ (България)

3. „Барин“ (България)

Клас В

1. „Спарта“ (България)

2. „S Team“ (България)

3. „Форс-2004“ (България).

„Много сме щастливи, че на 30 и 31 май 2026 г. в София ще организираме European Grand Prix Open Ramus E6 за кадети и юноши. Подобен турнир в тази възрастова група и от този ранг в България досега не е провеждан“, посочи Димитър Михайлов, вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и президент на Организационния комитет на „Ramus Sofia Open“. Той бе категоричен, че организирането на международни състезания от този ранг утвърждават България като предпочитан домакин на значими спортни турнири и мотивират за активен начин на живот.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Мовсар Евлоев поиска шампионски мач след победа над Лeрон Мърфи в Лондон

Мовсар Евлоев поиска шампионски мач след победа над Лeрон Мърфи в Лондон

  • 22 март 2026 | 01:52
  • 1946
  • 0
Марк Христов и Георги Граматиков завършиха сред първите осем на турнир по джудо в Тбилиси

Марк Христов и Георги Граматиков завършиха сред първите осем на турнир по джудо в Тбилиси

  • 22 март 2026 | 01:39
  • 553
  • 0
Люк Райли запази перфектната си статистика с успех на UFC Лондон

Люк Райли запази перфектната си статистика с успех на UFC Лондон

  • 22 март 2026 | 01:31
  • 1174
  • 0
Иво Бараниевски нокаутира Остин Лейн за едва 28 секунди на UFC Лондон

Иво Бараниевски нокаутира Остин Лейн за едва 28 секунди на UFC Лондон

  • 22 март 2026 | 00:31
  • 1305
  • 0
Майкъл Пейдж освиркан след безлична победа над Сам Патерсън

Майкъл Пейдж освиркан след безлична победа над Сам Патерсън

  • 22 март 2026 | 00:25
  • 1292
  • 0
Оспорвани битки белязаха първото издание на "Elite Fighting Arena"

Оспорвани битки белязаха първото издание на "Elite Fighting Arena"

  • 21 март 2026 | 23:25
  • 17550
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

  • 22 март 2026 | 13:46
  • 4213
  • 10
Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

  • 22 март 2026 | 13:50
  • 3721
  • 2
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 7171
  • 43
Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

  • 22 март 2026 | 11:37
  • 6332
  • 9
ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

  • 22 март 2026 | 07:45
  • 10982
  • 144
Непредсказуем дуел във Враца

Непредсказуем дуел във Враца

  • 22 март 2026 | 08:45
  • 3884
  • 5