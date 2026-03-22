София Годжа спечели малката световна купа в Супер Г след триумф в Лилехамер

София Годжа спечели малката световна купа в Супер Г след триумф в Лилехамер

Италианката София Годжа спечели за първи път в кариерата си малката световна купа в супергигантския слалом след триумф в последното състезание в плината на финалите в Лилехамер (Норвегия).

33-годишната Годжа, която е световна шампионка в супергигантския слалом от Оре 2019, беше най-бърза по трасето и даде време от 1:29.23 минути. За нея това е десети успех в Супер Джи за Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Втора се нареди Корин Зутер (Швейцария) с пасив от 32 стотни от секундата, а германката Кира Вайдле-Винкелман остана трета с изоставане от 60 стотни.

София Годжа завършва начело в класирането за малката Световна купа в дисциплината с 549 точки. Втора е Алис Робинсън (Нова Зеландия) с 386, следвана от сребърната медалистка в спускането от Игрите в Милано-Кортина 2026 Ема Айхер (Германия) с 354 точки.

Това беше третата победа за сезона на Годжа в супергигантския слалом, а най-голямата й съперничка за трофея Робинсън завърши извън точките на 16-то място. Италианката преди това беше печелила три глобуса в спускането.

Битката за Големия кристален глобус ще бъде решена в последните два старта. Лидерката Микаела Шифрин (САЩ) има 1286 точки, със само 45 точки пред Айхер. Шифрин участва в днешния супергигантски слалом, но не успя да вземе точки, завършвайки 22-а, а Айхер е четвърта. Третата позиция в подреждането заема Камий Раст (Швейцария) с 989.

Слаломът е любимата дисциплина на Шифрин, но Айхер също е била на подиума в нея. Германката пропусна подиума с една стотна днес, след като завърши пета в спускането в събота, в което Шифрин не участва.

Утре е почивен ден на финалите в Лилехамер, а на 24 март ще се проведат гигантски слалом за мъже и слалом за жени.

