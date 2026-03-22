Иван Станчев: Беше труден мач

Вчера, Волов Шумен 2007 надигра у дома СФК Светкавица 2014 (Търговище) с 2:0. Срещата е от 22-ия кръг на Североизточната Трета лига. Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Беше труден мач, тъй като нашите съперници бяха много натегнати, искаха да играят, но бързо ги прекършихме. Владеехме инициативата, имаше повече желание и ентусиазъм при тях, но и много брак. Постоянно недоволстваха от решенията на съдиите, които според мен си бяха обективни. Изиграхме си мача правилно и си взехме победата. Нямаше проблеми, просто съставът беше по-малък заради някои отсъстващи. Все пак успяхме да се справим с наличното“.