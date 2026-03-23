Щутгарт спечели головото шоу с Аугсбург

Щутгарт надигра Аугсбург с 5:2 при гостуването си в последния мач от 27-ия кръг на Бундеслигата. "Швабите" си гарантираха успеха още преди почивката, когато вкараха три безответни гола чрез Дениз Ундав, Тиаго Томаш и Николас Нартей.

Фабиан Рийдер намали за баварците в 57-ата минута, а Ундав вкара втория си гол за Щутгарт.

До края на мача Антон Каде отбеляза два за Аугсбург, а в 83-тата минута Ермедин Демирович оформи крайното 5:2 за Щутгарт.

Благодарение на успеха Щутгарт излезе на трето място във временното класиране с 53 точки, като изостана на осем от втория Борусия (Дортмунд), но има преднина от три пред РБ Лайпциг и Хофенхайм. Аугсбург е 10-и с 31 точки.

Снимки: Gettyimages