  3. Щутгарт спечели головото шоу с Аугсбург

  • 23 март 2026 | 00:14
Щутгарт надигра Аугсбург с 5:2 при гостуването си в последния мач от 27-ия кръг на Бундеслигата. "Швабите" си гарантираха успеха още преди почивката, когато вкараха три безответни гола чрез Дениз Ундав, Тиаго Томаш и Николас Нартей.

Фабиан Рийдер намали за баварците в 57-ата минута, а Ундав вкара втория си гол за Щутгарт.

До края на мача Антон Каде отбеляза два за Аугсбург, а в 83-тата минута Ермедин Демирович оформи крайното 5:2 за Щутгарт.

Благодарение на успеха Щутгарт излезе на трето място във временното класиране с 53 точки, като изостана на осем от втория Борусия (Дортмунд), но има преднина от три пред РБ Лайпциг и Хофенхайм. Аугсбург е 10-и с 31 точки.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

  • 22 март 2026 | 23:41
  • 5093
  • 3
Кьолн остана без треньор

  • 22 март 2026 | 22:56
  • 337
  • 0
Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

  • 22 март 2026 | 23:56
  • 15409
  • 257
Димитри Пайе сложи край на кариерата си

  • 22 март 2026 | 21:54
  • 2020
  • 0
Неостаряващият Жиру смълча “Велодром”

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 2204
  • 0
Атлетик Билбао се върна на пътя на победите и продължи негативната серия на Бетис

  • 22 март 2026 | 21:43
  • 1174
  • 0
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 17360
  • 67
Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 20:22
  • 42684
  • 97
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 71843
  • 509
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 23309
  • 21
Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

  • 22 март 2026 | 23:56
  • 15409
  • 257
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 33584
  • 122