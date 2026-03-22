Луис Енрике: Беше задължително да победим

  • 22 март 2026 | 04:41
Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике коментира убедителната победа с 4:0 над Ница в мач от 27-ия кръг на Лига 1.

„Беше тежък мач. Всеки път, когато играем тук, срещите са трудни. Днес обаче бяхме много прецизни“, заяви испанският специалист.

„Трудно е да се играе след мач от Шампионската лига, където емоционалният подем е естествен. Ланс ни притиска, затова за нас беше задължително да спечелим“, добави той.

„Има много футболисти, които не получават много игрово време, но днес се възползваха от шанса си, като Лукас Бералдо и Дро Фернандес. Доволен съм. Радостта за гола на Дро? Да вкараш първия си гол на 18 години е важно. Много се радвам за него", изтъкна испанският специалист.

„Такива победи укрепват връзките в отбора. Сега е ключов момент, най-важният, защото е време да превърнем усилията в трофеи. Това е последната пауза за националните отбори преди Световното първенство, но за отбора ще бъде важно как ще се завърнем след нея. Ще очаквам завръщането на играчите“, каза още Луис Енрике.

Снимки: Imago

