ПСЖ отново поведе в Лига 1, младок с дебютен гол за парижани

Шампионът Пари Сен Жермен се върна на върха в класирането на Лига 1 след убедителна победа с 4:0 като гост на Ница. Тимът на Луис Енрике изпревари с точка Ланс, който вчера срази с 5:1 Анже.

Нуно Мендеш даде преднина на парижани в 42-рата минута с точно изпълнена дузпа, а в началото на второто полувреме асистира за гола на Дезире Дуе. В 61-вата минута Юсуф Ндайишимие получи директен червен картон и остави Ница в намален състав. В края на срещата привлеченият от Барселона Дро Фернандес откри головата си сметка за ПСЖ, а Уарен Заир-Емери оформи разгромната победа на своя отбор.

По-рано през седмицата ПСЖ постигна впечатляващ успех с 3:0 над Челси на "Стамфорд Бридж" и се класира за четвъртфиналите в Шампионската лига. Луис Енрике даде почивка на част от звездите си, а Брадли Баркола и Ашраф Хакими пропуснаха двубоя край Лазурния бряг, съответно заради контузия и наказание.

Нуно Мендеш беше преместен на левия фланг на атаката и в тази си роля беше неудържим, като имаше най-голяма заслуга за победата на парижани. Те трябваше да чакат до 42-рата минута, за да излязат напред в резултата. Тогава Морган Сансон спря топката с ръка в наказателното поле след удар на Дезире Дуе, а Мендеш хладнокръвно реализира отсъдената дузпа.

В 49-ата минута Нуно Мендеш се разходи между няколко защитници на Ница и поднесе топката на крака на Дезире Дуе, който я заби под гредата. Ако домакините все още са имали андежди за положителен резултат, те приключиха в 61-вата минута с изгонването на Ндайишимие за грубо нарушение срещу Канг-Ин Лий.

В 81-вата минута Усман Дембеле подаде на Дро Фернандес, който реализира първия си гол с екипа на ПСЖ, а в 85-ата се разписа и Уарен Заир-Емери. Поражението остави Ница на 15-о място в подреждането с 27 точки.

Снимки: Imago