Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
ПСЖ отново поведе в Лига 1, младок с дебютен гол за парижани

  • 21 март 2026 | 23:59
  • 787
  • 1

Шампионът Пари Сен Жермен се върна на върха в класирането на Лига 1 след убедителна победа с 4:0 като гост на Ница. Тимът на Луис Енрике изпревари с точка Ланс, който вчера срази с 5:1 Анже.

Нуно Мендеш даде преднина на парижани в 42-рата минута с точно изпълнена дузпа, а в началото на второто полувреме асистира за гола на Дезире Дуе. В 61-вата минута Юсуф Ндайишимие получи директен червен картон и остави Ница в намален състав. В края на срещата привлеченият от Барселона Дро Фернандес откри головата си сметка за ПСЖ, а Уарен Заир-Емери оформи разгромната победа на своя отбор.

По-рано през седмицата ПСЖ постигна впечатляващ успех с 3:0 над Челси на "Стамфорд Бридж" и се класира за четвъртфиналите в Шампионската лига. Луис Енрике даде почивка на част от звездите си, а Брадли Баркола и Ашраф Хакими пропуснаха двубоя край Лазурния бряг, съответно заради контузия и наказание.

Нуно Мендеш беше преместен на левия фланг на атаката и в тази си роля беше неудържим, като имаше най-голяма заслуга за победата на парижани. Те трябваше да чакат до 42-рата минута, за да излязат напред в резултата. Тогава Морган Сансон спря топката с ръка в наказателното поле след удар на Дезире Дуе, а Мендеш хладнокръвно реализира отсъдената дузпа.

В 49-ата минута Нуно Мендеш се разходи между няколко защитници на Ница и поднесе топката на крака на Дезире Дуе, който я заби под гредата. Ако домакините все още са имали андежди за положителен резултат, те приключиха в 61-вата минута с изгонването на Ндайишимие за грубо нарушение срещу Канг-Ин Лий.

В 81-вата минута Усман Дембеле подаде на Дро Фернандес, който реализира първия си гол с екипа на ПСЖ, а в 85-ата се разписа и Уарен Заир-Емери. Поражението остави Ница на 15-о място в подреждането с 27 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

  • 21 март 2026 | 23:28
  • 464
  • 0
Росиниър: Отново допуснахме евтини голове, паузата идва точно навреме

Росиниър: Отново допуснахме евтини голове, паузата идва точно навреме

  • 21 март 2026 | 23:14
  • 455
  • 3
Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

  • 21 март 2026 | 22:46
  • 783
  • 0
Потресаващи грешки провалиха Ювентус срещу Сасуоло, топ 4 става все по-голям мираж

Потресаващи грешки провалиха Ювентус срещу Сасуоло, топ 4 става все по-голям мираж

  • 21 март 2026 | 23:42
  • 3744
  • 10
Десетима от Оксер разгромиха Брест

Десетима от Оксер разгромиха Брест

  • 21 март 2026 | 22:27
  • 507
  • 0
Екс треньор на ЦСКА с катастрофален дебют в новия си отбор

Екс треньор на ЦСКА с катастрофален дебют в новия си отбор

  • 21 март 2026 | 21:46
  • 3459
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 120387
  • 870
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 12174
  • 31
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 50987
  • 86
Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

  • 21 март 2026 | 20:56
  • 11853
  • 9
Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

  • 21 март 2026 | 21:25
  • 11887
  • 16
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 38663
  • 66