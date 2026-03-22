Спалети: Липсва ни зрялост

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети, изрази разочарованието си след равенството 1:1 със Сасуоло в мач от 30-ия кръг на Серия "А".

„Когато играеш с четирима защитници, трябва да разширяваш играта и да създаваш ситуации един на един. Постоянно им повтарях да търсят Кенан Йълдъз и Франсиско Консейсао, защото Сасуоло беше притиснат в своето наказателно поле“, коментира наставникът.

„Ако играеш през центъра и загубиш топката, е трудно да си я върнеш. Ако я загубиш на фланга, можеш да спреш контраатаката и бързо да си възстановиш притежанието. Но ние вземахме решения, за които в крайна сметка си платихме – твърде често правехме грешен избор, липсваше ни зрялост“, продължи Спалети.

„Допуснахме изравнителен гол, а създадохме доста ситуации, подобни на тази, при която Сасуоло вкара. Имахме поне 10 такива момента, но ни липсваше скорост и не вземахме най-разумните решения", отбеляза специалистът.

„Перин и Консейсао взеха правилните решения, но само през първото полувреме Консейсао имаше още шест подобни ситуации, в които избра грешния вариант – или стреля лошо, или подаде на Калулу, който не успя да засече на далечната греда. Когато не реализираш шансовете си, рано или късно си плащаш за това“, заяви Спалети.

„Като се имат предвид създадените положения и начинът, по който атакувахме до самия край, мисля, че ако бяхме спечелили, щеше да е заслужено. Много сме разочаровани от резултата, но все пак трябва да запазим усмивка, защото създадохме толкова много шансове за победа. Трябва да приемем този резултат. През второто полувреме имаше и добри моменти, въпреки че движехме топката доста бавно“, завърши Спалети.

Снимки: Gettyimages