Вход / Регистрирай се
  3. Фарке пренебрегна Груев, а Лийдс пропусна да се отдалечи от опасната зона

  • 22 март 2026 | 00:13
Илия Груев не игра за Лийдс при равенството срещу Брентфорд в мач от 31-вия кръг на Премиър лийг. Българският национал остана на пейката в двубоя на "Елънд Роуд", завършил 0:0. И двата тима подходиха прекалено предпазливо и в нито един момент не рискуваха в търсене на победата, макар че в последните минути домакините бяха по-активни.

Лийдс няма шампионатна победа вече в шест поредни срещи. Тимът на Даниел Фарке е 15-и в класирането, на 4 точки над зоната на изпадащите. Брентфорд също може да съжалява, защото при успех щеше да се изравни с Челси, който заема 6-ата позиция.

Една от малкото възможности за гол преди почивката се откри пред Игор Тиаго, но бившият нападател на Лудогорец и новоизлюпен бразилски национал стреля встрани от вратата.

Лийдс разчиташе осново на статични положения и далечни удари. Малко преди края на първото полувреме Лукас Нмеча пробва да изненада Куивин Келъхър от сериозна дистанция, но стражът на Брентфорд внимаваше.

През втората част влизането на Ноа Окафор, Ао Танака и Даниел Джеймс до известна степен оживи играта на Лийдс, но тимът не успя да стигне до гол в 4-ти пореден шампионатен мач.

Всъщност, двата отбора регистрираха общ коефициент на очаквани голове 0.82, което е третото най-лошо постижение в Премиър лийг от началото на сезона.

Снимки: Gettyimages

Още от Българи зад граница

Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

  • 21 март 2026 | 23:28
  • 464
  • 0
Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

  • 21 март 2026 | 22:46
  • 783
  • 0
Бастунов отпразнува с победа 50-ия си мач за Визела

  • 21 март 2026 | 21:12
  • 618
  • 0
Петко Христов и Специя остават сред изпадащите

  • 21 март 2026 | 21:02
  • 445
  • 0
Лукас Петков, който отказа да пътува с националите, вкара два гола в Германия

  • 21 март 2026 | 16:03
  • 11073
  • 10
Отборът на Велков взе точка с късен гол

  • 20 март 2026 | 21:58
  • 1458
  • 0
Виж всички

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 120389
  • 870
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 12176
  • 31
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 50988
  • 86
Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

  • 21 март 2026 | 20:56
  • 11854
  • 9
Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

  • 21 март 2026 | 21:25
  • 11888
  • 16
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 38665
  • 66