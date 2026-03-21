  1. Sportal.bg
  2. Леванте
Леванте ликува в сблъсъка на дъното

  • 21 март 2026 | 21:36
  • 201
  • 0
Леванте постигна много ценна победа с 4:2 в домакинството си на Овиедо от 29-ия кръг на Ла Лига. Двубоят между отборите, заемащи последните две места в класирането, беше много оспорован, но домакините от Валенсия показаха по-голяма ефективност и запазиха шансовете си да избегне изпадането, докато надеждите на Овиедо изглеждат все по-илюзорни.

Леванте вече е в серия от 4 двубоя без загуба и се намира само на 2 точки от спасителната зона, а преди няколко седмици беше считан за сигурен изпадащ. Овиедо пък не успя да надгради след победата срещу Валенсия в миналия кръг.

Младокът Карлос Еспи отново беше централната фигура в състава на Леванте. 20-годишният нападател откри резултата в 4-тата минута с много красив изстрел, а в 25-ата стигна пръв до една отскочила топка и се разписа за 2:0.

Гостите нанесоха двоен удар в края на полувремето. В 44-тата минута Илияс Шайра засече с глава перфектно центриране на Хави Лопес и намали, а малко по-късно Федерико Виняс беше точен от дузпа.

Снимки: Gettyimages

