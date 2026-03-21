Десет спасявания на вратаря не спряха Осасуна

Осасуна прегази от игра Жирона, но едва спечели с 1:0 в мач от 29-ия кръг на Ла Лига. Предимството на домакините беше смазващо, но срещу себе си те срещнаха блестящия вратар на противника Пауло Гасанига, който направи десет спасявания. Само веднъж аржентинецът не успя да стори нищо, като това стана в 80-ата минута, когато Анте Будимир го прониза за единственото попадение в срещата.

С този успех тимът от Памплона е все по-близо до място в топ 6, а има голяма вероятност и седмата позиция за праща в Европа наесен.

Футболистите на Жирона пък тотално разочароваха на “Ел Садар”, като дори не успяах да отправят точен изстрел.