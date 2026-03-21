Монтана 2003 победи Берое като гост в последна среща от редовния сезон

Отборът на Монтана 2003 спечели гостуването си на Берое в Стара Загора с 83:79 (19:16, 14:24, 19:19, 29:20) в последната среща от редовния сезон на баскетболното първенство при жените.

Берое завърши втория етап от редовния сезон на трета позиция с шест загуби от шест мача, а след пет победи и една загуба Монтана 2003 зае първо място в класирането. Втори е тимът на Рилски спортист с четири победи и една загуба. Плейофите започват на 4 април.

Домакините започнаха по-добре срещата и още в началните секунди Кейланей Kупър реализира пет безответни точки, а след това Берое поведе с 10:2. До края на първата четвърт обаче гостите обърнаха развоя и взеха три точки аванс – 19:16.

В началото на втората част Монтана дръпа с шест точки, но в средата на тази четвърт домакините на свой ред обърнаха при 29:28 в тяхна полза. Силната игра на Берое продължи и до сирената за край на полувремето, което дойде при резултат 41:33 в тяхна полза.

Играта бе равностойна и през второто полувреме като двата тима редуваха силни периоди в третата четвърт. Играта обаче бе нервна и това се отрази на резултатността. След равеснтво в тази част баскетболистките на Берое запазиха преднината си от седем точки при 59:52 десет минути преди края на срещата.

След точно пет минути игра в последната четвърт резултатът бе 69:64 за домакините, които имаха три състезателки с по четири лични нарушения. Гергана Маданкова напусна играта първа, а две успешни стрелби от зоната за три точки на Радостина Христова за Монтана изравниха резултата при 71:71. Деана Стояновска реализира два наказателни удара при оставащи 50 секунди до края, но в ответната атака тройка на Линда-Лота Лехторанта даде точка повече за гостите. Последва игра на лични нарушения и съответни наказателни удари, които доведоха до победа на Монтана с 83:79.

Най-резултатна за домакините бе Кейланей Kупър, която завърши с 21 точки, а Британи Никол Отри добави 14 точки и 9 борби.

За победителките се отличиха Радостина Христова и Линда-Лота Лехторанта , които записаха по 20 точки. Дениа Дейвис-Стюарт записа дабъл-дабъл с 18 точки и 14 борби.

Берое (Стара Загора) – Монтана 79:83 (16-19, 24-14, 19-19, 20-31)

Берое: Кейланей Купър 21, Златка Маданкова-кап. 6, Деана Стояновска 12, Юлияна Вълчева 12, Бритни Никол Отри 14 (Валерия Алексиева 10, Гергана Маданкова 4, Ина Димова, Александра Петрова). Треньор: Албена Хубенова.

Монтана: Линда-Лота Лехторанта 20, Борислава Денчева, Габриела Николова-кап. 7, Дения Дейвис-Стюърт 18, Микаела Дамянова 8 (Радостина Христова 20, Даниела Уолън 7, Валентина Горанова 3, Ралица Кенарева). Треньор: Преслав Пешев.

Съдии: Светлана Стоянова, Моника Минчева, Сибел Апти.

Зала: „Общинска“-350 зрители.

Временно класиране, втори етап:

1. Монтана 2003 6 5 1 448:420 11 точки

2. Рилски спортист 6 4 2 474:446 10

3. Берое Стара Загора 6 0 6 444:500 6