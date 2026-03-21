Левски даде гейм на Монтана, но е на победа от полуфинал в efbet Супер Волей

Шампионите от Левски София са само на една победа от класиране за полуфинал в efbet Супер Волей.

“Сините”, които спечелиха редовния сезон, обърнаха у дома 8-ия Монтана с 3:1 (18:25, 25:20, 25:18, 25:22) в зала “Левски София”.

Така възпитаниците на Николай Желязков поведоха в серията с 1-0 победи и се нуждаят от още един успех, за да се класират за полуфинал.

Втората среща ще се играе на 24 март от 18:00 часа в Монтана.

В серията се играе до 2 победи от 3 мача.

Полският диагонал Кристиян Валчак изненадващо не бе в групата на Монтана за двубоя.

Гостите от Монтана дръпнаха изненадващо с убедителното 9:4 в началото на двубоя след атака в центъра на Павел Душков. Втори пореден ас на Тодор Скримов - 8:11. Даниел Пеев взе прекъсване за Монтана. Единична блокада на Виктор Жеков и Монтана дръпна с 15:9. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Две поредни успешни атаки на Юлиан Вайзиг и 11:17. Едер Банкера атакува по “синята” блокада и 19:13. Единична блокада на Николай Стефанов спря атака на Юлиан Вайзиг 20:13. Мощна атака на Тодор Скримов по диагонала от зона 4 - 16:21. Ас на Александър Митков и 23:16 за Монтана. Виктор Жеков пусна технично топката в полето на Левски и Монтана спечели първата част с 25:18.

Волейболистите на Левски поведоха с 8:7. Мълниеносна атака на Стоил Палев още на втора топка и 9:7. Даниел Пеев взе прекъсване за Монтана. Атаки на Николай Стефанов и Александър Митков и 13:11 за Монтана. Пайп на Тодор Скримов и равенство при 14:14. Три поредни грешки в атака за волейболистите на Монтана и “сините” дръпнаха с 3 точки при 17:14. Даниел Пеев взе второто си прекъсване във втората част. Блокада на Лазар Бучков спря атака на Ейдер Бангера - 18:14. Виктор Жеков сгреши началния удар и 20:16 за шампионите. Монтана успя да намали до 18:20. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Лазар Бучков атакува мощно в центъра за 21:18. Шампионите поведоха с 23:19. Единична блокада на капитана Светослав Гоцев и Левски спечели втората част с 25:20.

Шампионите от Левски дръпнаха с 3 точки в началото на третата част при 8:5. Мощна атака на Гордан Люцканов направи резултата 13:11. Ас на Бруно Рубо възстанови равенството при 13:13. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Изненадваща атака на Стоил Палев - 15:13. “Сините” дръпнаха с 18:14 и 22:18. Единична блокада на Светослав Гоцев срещу атака на Бруно Рубо и Левски спечели третата част с 25:18.

Ас на Лазар Бучков и Левски поведе с 2:0 в началото на четвъртата част. Шампионите поведоха бързо с 6:1. Даниел Пеев взе прекъсване за Монтана. Мощна атака на Александър Митков намали резултата до 8:11. Технична атака на Тодор Скримов и 14:9. Юлиан Вайзиг атакува успешно по диагонала от зона 2 за 15:9. “Сините” стигнаха до 21:16 след нова атака на Стоил Палев. Ас на Марк Михайлов намали резултата до 19:23. Гордан Люцканов донесе победната точка на Левски в четвъртата част с 25:22 и 3:1 гейма в мача.

Тодор Скримов заби 16 точки (2 аса, 1 блок, 59% ефективност в атака, 44% перфектно и 89% позитивно посрещане - +13).

Юлиан Вайзиг също реализира 16 точки (2 блока, 42% ефективност в атака - +6).

Лазар Бучков се отличи с 12 точки (1 ас, 3 блок, 73% ефективност в атака - +10).

Александър Митков изигра страхотен двубой е стана най-резултатен с 24 точки (2 аса, 69% ефективност в атака - +13).

Ейдер Бангера добави още 17 точки (4 блока, 52% ефективност в атака, 6% перфектно и позитивно посрещане - +8).

Първа 1/4-финална среща в efbet Супер Волей:

ЛЕВСКИ СОФИЯ - МОНТАНА 3:1 (18:25, 25:20, 25:18, 25:22)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 6, Юлиан Вайзиг 16, Тодор Скримов 16, Гордан Люцканов 10, Лазар Бучков 12, Николай Николаев - Дамян Колев-либеро (Светослав Гоцев 6, Петко Петков, Петьо Иванов 1, Димитър Добрев-либеро)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

МОНТАНА: Виктор Жеков 2, Ейдер Бангера 17, Николай Стефанов 10, Александър Митков 24, Бруно Рубо 5, Павел Душков 8 - Калоян Ботев-либеро (Марк Михайлов 2, Стефан Узунов 1, Георги Елчинов)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.

Снимки: Startphoto