ЦСКА се справи с Берое и тръгна с победа в плейофите

Отборът на ЦСКА тръгна с победа в плейофите на efbet Супер Волей. Воденият от Александър Попов тим се справи и се наложи като домакин на Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 (25:17, 17:25, 27:25, 25:17) в първия мач от 1/4-финалната серия помежду им, игран тази вечер в зала "Васил Симов" в столицата.

По този начин "червените" поведоха с 1-0 победа в плейофната серия и са на един успех от класиране за полуфиналите. Втората среща между двата тима е във вторник (24 март) от 19,00 часа в зала "Иван Вазов" в Стара Загора.

В началото на първия гейм домакините от ЦСКА поведоха с 2:0 след грешка в атака на Джеси Деланси от Берое и контра на Спас Байрев, а след това с 4:1 след нова успешна атака на Байрев. Постепенно старозагорци успяха да стигнат до равенство при 8:8 след сгрешен сервис на разпределителя на ЦСКА Винсенте Монфорт Миная и силна контра на Велизар Чернокожев. Равенството се запази до 10:10, след което "червените" си върнаха аванса при 12:10 след грешка от сервис на Чернокожев и ас на Байрев. Разликата стана 14:11 след нова директна точка от сервис, този път на Николай Пенчев. Това накара треньорът на Берое Мирослав Живков да вземе прекъсване. Въпреки това, последваха отлична контра на Монфорт Миная и нов ас на Пенчев и 16:11. Преднината на ЦСКА нарасна до 17:11 след контра блок-аут на Мохамад Реза Беик. Играчите на Александър Попов запазиха предимството си до 20:14 след поредна успешна атака на Байрев. В крайна сметка ЦСКА спокойно спечели гейма с 25:17 след нова силна контра на Байрев.

Втората част стартира с 3:0 за Берое след две грешки в атака на Николай Пенчев от домакините и силен ас на разпределителя Рангел Витеков. Разликата стана 6:2 след отлична блокада на Джеси Деланси и ас на Мартин Мечкаров, след което Сашо Попов поиска прекъсване за ЦСКА. Последва грешка от сервис на Мечкаров и блокада на Теодор Тодоров и 6:4. Старозагорци си върнаха аванса при 8:4 след атака на Деланси и контра през центъра на Бранислав Ханушек. "Червените" отново намалиха изоставането си до 9:10 след две поредни атаки на Мохамад Реза Беик. Берое си върна преднината при 13:10 след блок-аут на Мечкаров и нов ас на Витеков, а след това направи 17:11 след грешка на Теодор Тодоров и две директни точки от начален удар на Мечкаров. Преднината на Берое стана 19:11 след нови отлични изяви на Деланси, след което без проблеми затвориха гейма в своя полза при 25:17 след грешка в атака на Николай Пенчев и изравниха за 1:1.

След равностойното начало на третия гейм ЦСКА поведе с 5:3 след атака на Николай Пенчев и блокада на Теодор Тодоров. Берое, обаче, веднага изравни при 5:5 и дори обърна 9:6 в своя полза след серия от отлични сервиси на Бранислав Ханушек. Това принуди Сашо Попов да поиска тайм-аут за ЦСКА. Прекъсването даде резултат и "червените" изравниха при 9:9 след две грешки на старозагорци и успешна контра на Мохамад Реза Беик. Играта между двата тима продължи напълно равностойно до 15:15, след което ЦСКА дръпна със 17:15 след атака през центъра на Стойко Ненчев и нова контра на Беик. Грешка на Беик и нов силен ас на Витеков и 17:17. Берое дори си върна преднината при 18:17 след контра блок-аут на Велизар Чернокожев. Нова контра на Чернокожев и 19:17. Постепенно ЦСКА изравни за пореден път при 22:22 след грешка на Джеси Деланси от гостите и контра на Спас Байрев. Двата отбора продължиха да се борят за всяка топка и точка до 25:25, но в крайна сметка "червените" измъкнаха гейма с 27:25 след атака на резервата Захари Згуров и контра блок-аут на Стойко Ненчев.

Четвъртата част започна с атака и ас на Стойко Ненчев и 2:0 за ЦСКА. Разликата стана 8:5 за "червените" след грешка в атака на Махди Бентахер от Берое, а след това 10:6 след нов ас на Ненчев. Това накара Мирослав Живков да поиска тайм-аут за старозагорци. Независимо от това, преднината за домакините стана 14:9 след атака и ас на Николай Пенчев. Последваха атака на Джеси Деланси, грешка на Захари Згуров и ас на Велизар Чернокожев - 14:12 и прекъсване за Сашо Попов. Армейците си върнаха аванса при 18:13 след поредица от грешки в атака на гостите от Стара Загора. ЦСКА продължи да води 20:14 след контра на Захари Згуров, а след това до 22:15 след такава на Николай Пенчев, след което безпроблемно спечели гейма с 25:17 след нова атака на Пенчев, а с това и мача с 3:1.

Най-резултатни за ЦСКА станаха Стойко Ненчев (1 блок, 2 аса и 67% ефективност в атака - +7) и Спас Байрев (1 блок, 2 аса и 40% ефективност в атака - +4) с по 13 точки. Николай Пенчев добави още 12 точки (3 аса, 45% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +7) за победата.

За тима на Берое Велизар Чернокожев реализира 18 точки (1 ас и 61% ефективност в атака - +10), а Джеси Деланси се отчете с 14 точки (3 блока, 41% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +2), но и това не помогна за успеха.

ЦСКА - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:1 (25:17, 17:25, 27:25, 25:17)

ЦСКА: Висенте Монфорт Миная 2, Спас Байрев 13, Николай Пенчев 12, Мохамад Реза Беик 10, Стойко Ненчев 13, Теодор Тодоров 7 - Мартин Божилов-либероо (Никола Великов, Мартин Павлов, Тодор Костов 3, Красимир Митев 1, Захари Згуров 5)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

БЕРОЕ 2016: Рангел Витеков 5, Велизар Чернокожев 18, Джеси Деланси 14, Мартин Мечкаров 11, Махди Бентахер, Бранислав Ханушек 5 - Петър Каракашев-либеро (Никола Градинаров, Георги Тонев 1, Иван Латунов 2, Николай Манчев)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.

Снимки: НВЛ