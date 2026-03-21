Фулъм направи сериозна крачка към Европа след обрат срещу Бърнли

Вихрено второ полувреме и познат герой запазиха преднината на Левски – на живо след успеха срещу Черно море с 2:1
  • 21 март 2026 | 19:20
  • 518
  • 0

Фулъм увеличи сериозно шансовете си за участие в евротурнирите, след като постигна обрат и победа с 3:1 Бърнли на “Крейвън Котидж” , благодарение на което се изкачи от 12-о до осмо място във временното класиране на Премиър лийг.

Бърнли започна по-добре и в самото начало гостите имаха претенции за дузпа, след като топката срещна ръката на Баси. Наказателен удар обаче не бе отсъден. ВАР провери ситуацията и се съгласи с главния рефер, защото топката срещна опорната ръка на Баси в опита му да блокира изстрела. След това Фулъм пое контрола, но така и не успя да стигне до чисти положения.

След почивката паднаха цели четири гола. В 60-ата минута Бърнли поведе, след като Зайън Флеминг бе оставен непокрит след ниско центриране на Фостър и откри резултата с удар в близкия ъгъл. Фулъм изравни само седем минути след това. Джошуа Кинг направи неуспешен опит да засече акробатично топката след центриране на Берге. Дубравка обаче се намеси лошо, не успя да улови топката и Кинг я прати отблизо във вратата.

Хари Уилсън направи пълен обрат в 73-тата, когато получи от Кинг, влезе навътре и стреля добре в близкия ъгъл.

Раул Хименес оформи крайния резултат в петата минута на добавеното време, когато технично реализира дузпа. Тя бе отсъдена за нарушение на Лорънт срещу мексиканеца, като за нарушението си халфът на Бърнли получи червен картон. Хименес запази стопроцентовия си актив от бялата точка в Премиър лийг, като това бе 14-ата дузпа в английския елит, която реализира.

Снимки: Imago

