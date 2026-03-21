Владо Николов: Ако всички са здрави, Левски отново е фаворит за титлата

Най-вероятно ще играем срещу Локомотив на финала на Супер Волей, коментира бившият ни национал и съпрезидентът ВК Левски София

Волейболистите на Левски София спечелиха редовния сезон в Супер Волей при мъжете и на 1/4-финалите излизат срещу Монтана. Първият мач от серията е тази вечер, 21 март, от 18:30 часа в едноименната зала на клуба. В тази фаза се играе до две победи от три мача.

Владо Николов: Ще работя за спорта и в политиката

Женският тим на „сините“ завърши на втора позиция в редовния сезон на "Демакс лига". На четвъртфиналите отстрани Драгоман с 2:0 победи, като на полуфиналите се изправя срещу ЦПВК (София).

Владо Николов: Влизам за дълъг мач в политиката, за да помогна на спорта в България

Бившият ни национал и съпрезидент на ВК Левски София Владимир Николов, коментира в интервю пред BGvolleyball.com представянето на мъжкия и женския тим на „сините“ и очакванията в битките от плейофите на шампионата.

Вашият коментар за първото място на мъжкия отбор в редовния сезон на шампионата?

Смятам, че редовния сезон го завършихме подобаващо. В интерес на истината знаехме, че имаме много силен отбор още преди началото на шампионата, но след няколко колебливи мача, които направихме, както и здравословни проблеми в състава, имаше вероятност да останем втори. Но все пак сме щастливи от факта, че започваме плейофите като лидери в Супер Волей.

Спечелването на редовния сезон дава ли увереност, че може да триумфирате с титлата и тази година?

Никога, дори когато бяхме на временното на второ място в класирането по време на сезона, не сме се съмнявали в нашите възможности да спечелим. Но все пак, едно е да имаш възможност, друго е да си фаворит. Смятам, че ако сме здрави и нямаме контузии, Левски е фаворит за спечелване на титлата и тази година.

Борбата за първото място в редовния сезон е не само за лидерство, а и за домакинско предимство в решителната фаза. Колко ценно за вас е домакинското предимство в борбата на плейофите?

Домакинското предимство помага. Винаги е добре да играеш важни мачове пред собствена публика. Миналата година, особено във финалната серия, пък и в мачовете срещу Берое, се видя, че срещите, които играем у дома, се представяме по-добре. Играем по-силно, по спокойно и с по-ефективен начален удар. Също така през миналата година, ако не бяхме играли три мача в къщи срещу Берое, можеше и да не станем шампиони. Така че домакинското предимство е много важно и сме доволни, че успяхме да го спечелим

Доколко младите момчета, на които заложихте и получиха шансове за изява този сезон, оправдаха очакванията?

Със сигурност това е нашата стратегия - да даваме шанс на младите състезатели да се развиват, да трупат опит и да дават най-доброто, на което са способни. Не е добре обаче да ги сравняваме с тези, които бяха преди тях. Какво имам предвид: в предишни години сме имали състезатели, които отидоха и се реализираха успешно в чужбина, докато на тези сегашните, ще им е необходимо малко повече време. Това не означава, че имат по-малко възможности и няма да станат толкова добри. Означава, че трябва да минат по дългия път, с повече работа и повече усилия.

При успешно преодоляване на Монтана на 1/4-финалните плейофи, отново има вероятност да се изправите срещу ЦСКА на полуфинали. Колко по-трудно ще е във Вечното дерби, вече в решителната фаза?

Както преди 7-8 години много рядко побеждавахме ЦСКА, така в последните две-три години не сме губили мач срещу тях. Не мога да преценя колко ще е трудно. Едно е сигурно - отборът на ЦСКА е много опитен, много боеспособен. И в никакъв случай не трябва да ги подценяваме. Но аз не бих подценил и тима на Берое 2016, който е съперник на „армейците“. Берое 2016 има стойности състезатели, добра организация страхотен треньор. Ако успеем да преодолеем Монтана четвъртфиналите, може да играем и с Берое 2016. Засега не бих казал, че е ясно кой ще е нашия противник и срещу кого ще се изправим. В другия поток също ще има много интересни и оспорвани мачове, особено на полуфиналите, където най-вероятно ще се срещнат Локомотив- Авиа (Пловдив) и Нефтохимик 2010 (Бургас).

Все пак, кои два отбора виждате на финал?

Надявам се, единият отбор на финала да бъде Левски, а срещу нас смятам, че ще е Локомотив-Авиа.

Да преминем към жените, след раздялата със старши треньора Радослав Арсов, като че ли се получиха известни колебания. На какво го отдавате?

Не мога да кажа, че сме имали колебания. Загубихме един мач, който не трябваше да губим - от ЦПВК. Но пък в полуфиналните плейофи ще се изправим точно срещу тях и ще имаме възможност да разберем реално къде са ни възможностите.

Какви са очакванията този сезон за волейболистките на Левски?

Очакваме да играят на финал в първенството и да направят достойно противопоставяне на Марица (Пловдив). Наясно сме, че Марица е фаворит, че е най-добре окомплектования отбор, но смятам, че нашите момичета все още не са изиграли най-добрите си мачове за тази година.

Ще продължи ли ВК Левски с Денислав Димитров за новия сезон, или ще има нов старши треньор?

Денислав Димитров ще продължи да работи в клуба. Изключително сме доволни от това, което ни дава. Имаме дългосрочни планове за него и той с клуба.