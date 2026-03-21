Волфсбург продължава да затъва

Волсбург записа четвърта загуба в последните си пет мача и притесненията от изпадане стават все по-реални. “Вълците” отстъпиха с 0:1 в домакинството си на Вердер, който печели трети от последните си четири срещи и се отдалечи от опасната зона. Единственият гол в мача реализира Джъстин Нджинма в 68-ата минута.

Въпреки че и двата отбора са в битката за оцеляване, те не подходиха предпазливо към мача, а показаха открит футбол. През първото полувреме се стигна до доста опасни ситуации и пред двете врати, но до гол не се стигна. Първият по-добър бе Грабара, който отрази удар от фал на Пуертас и се справи с добавката на Сугавара. Отговорът на Волфсбург бе няколко добри атаки и положения пред другата врата.

Was für ein irre wichtiger Sieg für Werder im direkten Duell mit den Wölfen 🤯 #Bundesliga #BundesligaKonferenz pic.twitter.com/3xoGNGXMgR — DAZN DE (@DAZN_DE) March 21, 2026

“Вълците” имаха предимство и в началото на втората част, но продължиха да пропускат шансовете си. Вратарят на гостите Мио Бакхаус имаше няколко решителни намеси. Домакините бяха наказани за пропуските си и в 68-ата минута Нджинма изведе Вердер напред, а това се оказа и победният гол. Проблемите на Волфсбург се увеличиха в добавеното време, когато Моритц Йенц получи втори жълт картон и бе изгонен.

Следвай ни:

Снимки: Imago