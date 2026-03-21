Стурла Холм Лагрейд спечели преследването в Холменколен след фотофиниш и записа 5-а поредна победа

Норвежецът Стурла Холм Лагрейд записа петата си поредна индивидуална победа в Световната купа по биатлон за мъже, след като спечели преследването на 12.5 км в Холменколен, Норвегия.
Българинът Владимир Илиев не стартира в предпоследното състезание за сезона.
Лагрейд затвърди великолепната си форма в края на кампанията, като стреля без грешка и финишира първи за 30:31.4 минути. Норвежецът спечели медали във всяка дисциплина на Олимпийските игри Милано-Кортина миналия месец. Той си тръгна от Игрите с по две сребърни и две бронзови отличия. Заедно с Олимпиадата Лагрейд има 13 поредни подиума.
Втори в Холменколен остана носителят на Световната купа Ерик Перо от Франция, който също записа чиста стрелба и отстъпи на норвежеца след фотофиниш.
Трети е друг французин - Емилиен Жаклен, с 2 грешки на стрелбището и изоставане от 1:11.2 минута след Лагрейд.
Ерик Перо, който вчера си осигури Световната купа е недостижим на върха в генералното класиране с 1198 точки, а втори излезе Лагрейд с 929 точки. Шведът Себастиан Самуелсон е трети с 884.
В крайното класиране на дисциплината преследване първи завърши Ерик Перо с 412 точки, следван от Самуелсон с 343 и Лагрейд с 329 точки.
В неделя е последното състезание за сезона - масов старт на 15 километра.