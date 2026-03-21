Стурла Холм Лагрейд спечели преследването в Холменколен след фотофиниш и записа 5-а поредна победа

Норвежецът Стурла Холм Лагрейд записа петата си поредна индивидуална победа в Световната купа по биатлон за мъже, след като спечели преследването на 12.5 км в Холменколен, Норвегия.

Българинът Владимир Илиев не стартира в предпоследното състезание за сезона.

Лагрейд затвърди великолепната си форма в края на кампанията, като стреля без грешка и финишира първи за 30:31.4 минути. Норвежецът спечели медали във всяка дисциплина на Олимпийските игри Милано-Кортина миналия месец. Той си тръгна от Игрите с по две сребърни и две бронзови отличия. Заедно с Олимпиадата Лагрейд има 13 поредни подиума.

Втори в Холменколен остана носителят на Световната купа Ерик Перо от Франция, който също записа чиста стрелба и отстъпи на норвежеца след фотофиниш.

Трети е друг французин - Емилиен Жаклен, с 2 грешки на стрелбището и изоставане от 1:11.2 минута след Лагрейд.

Sturla Holm Laegreid makes it five in a row! Before him, only Ole Einar Bjoerndalen, Martin Fourcade and Johannes Boe had achieved at least five consecutive WC wins.



Eric Perrot finishes 2nd today, but takes the Pursuit Globe as consolation.



Ерик Перо, който вчера си осигури Световната купа е недостижим на върха в генералното класиране с 1198 точки, а втори излезе Лагрейд с 929 точки. Шведът Себастиан Самуелсон е трети с 884.

В крайното класиране на дисциплината преследване първи завърши Ерик Перо с 412 точки, следван от Самуелсон с 343 и Лагрейд с 329 точки.

В неделя е последното състезание за сезона - масов старт на 15 километра.

You have to see this! 🤯



