Стурла Холм Лагрейд спечели преследването в Холменколен след фотофиниш и записа 5-а поредна победа

  • 21 март 2026 | 18:31
Норвежецът Стурла Холм Лагрейд записа петата си поредна индивидуална победа в Световната купа по биатлон за мъже, след като спечели преследването на 12.5 км в Холменколен, Норвегия. 

Българинът Владимир Илиев не стартира в предпоследното състезание за сезона. 

Лагрейд затвърди великолепната си форма в края на кампанията, като стреля без грешка и финишира първи за 30:31.4 минути. Норвежецът спечели медали във всяка дисциплина на Олимпийските игри Милано-Кортина миналия месец. Той си тръгна от Игрите с по две сребърни и две бронзови отличия. Заедно с Олимпиадата Лагрейд има 13 поредни подиума.

Втори в Холменколен остана носителят на Световната купа Ерик Перо от Франция, който също записа чиста стрелба и отстъпи на норвежеца след фотофиниш.

Трети е друг французин - Емилиен Жаклен, с 2 грешки на стрелбището и изоставане от 1:11.2 минута след Лагрейд.

Ерик Перо, който вчера си осигури Световната купа е недостижим на върха в генералното класиране с 1198 точки, а втори излезе Лагрейд с 929 точки. Шведът Себастиан Самуелсон е трети с 884. 

В крайното класиране на дисциплината преследване първи завърши Ерик Перо с 412 точки, следван от Самуелсон с 343 и Лагрейд с 329 точки. 

В неделя е последното състезание за сезона - масов старт на 15 километра.

Александър Кръшняк е четвърти на Световната купа във Винтерберг

Лора Христова 51-а в преследването в Холменколен, Лу Жанмоно взе още един глобус

Иван Дончев триумфира в спринта на 500 метра, Кюмюрджиев е първи на 1500 метра на Държавното по шорттрек

Лаура Пировано грабна малкия Кристален глобус в спускането

Доминик Парис триумфира в последното спускане за сезона

Тервел Замфиров и Кръшняк преодоляха квалификациите в паралелния гигантски слалом във Винтерберг

Левски 1:0 Черно море, Евертон Бала се разписа

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Лидерът загуби точки насред Русе, изненадващ резултат в Сандански

Байерн (Мюнхен) напълни още една мрежа с лекота

Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

