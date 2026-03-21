  3. Александър Гигов от Sportal.bg с бронз на Държавно първенство по ски за журналисти

Александър Гигов от Sportal.bg с бронз на Държавно първенство по ски за журналисти

Александър Гигов от Sportal.bg с бронз на Държавно първенство по ски за журналисти

Представители на 22 медии участваха в 59-то Държавно първенство по ски за журналисти на Банско

Представители на 22 медии от цялата страна взеха участие днес в 59-то издание на Държавното първенство по ски за журналисти в ски курорт №1 Банско. Състезанието се проведе на писта №8 при отличната организация на домакините от „Юлен“ АД. Главен съдия на проявата бе опитния Георги Главчев от „Юлен“.

Класиране:

Мъже 65+ 1. Васко Михайлов, БНР, 2. Драго Драганов, Драго.Инфо, 3. Тодор Шабански, БСКЖ. 55+ - 1. Пламен Вълков „Вестник Телеграф“, 2. Георги Генов, БАСЖ, 3. Александър Гигов, Спортал. До 55 г – Алекс Донев, bTV, 2. Антон Марчев, БНТ, 3. Иво Цукев, „Вестник Телеграф“

Жени: 55+ 1. Весела Владкова, БНР, 2. Веселина Маринова, сп. Di Vino. До 55 г – 1. Миляна Велева, zashtoto.com, 2. София Георгиева, БТА, 3. Василена Чонова, bTV. Жени до 55 г – 1. Ивана Камберова Волк Вижън Студио, 2. Стефани Дриндолова-Тодорова, Sofia Press, 3. Боряна Йосифова, Н Продакшън. Призьорите получиха медали от Българския ски клуб на журналистите, както и награди от веригата магазини за премиум спортни стоки Maxsport и от домакините от „Юлен“. Наградите връчиха Цеко Минев, президент на БФСки и член на Съвета на ФИС и Георги Главчев, „Юлен“. Един от доайените сред журналистите скиори Борислав Костурков връчи традиционната купа за приятелство на името на Петър Илиев на Пламен Вълков от „Вестник Телеграф“. Надпреварата завърши с обща снимка на всички участници и стилен коктейл даден от домакините от „Юлен“ АД.

Александър Кръшняк е четвърти на Световната купа във Винтерберг

Александър Кръшняк е четвърти на Световната купа във Винтерберг

Лора Христова 51-а в преследването в Холменколен, Лу Жанмоно взе още един глобус

Иван Дончев триумфира в спринта на 500 метра, Кюмюрджиев е първи на 1500 метра на Държавното по шорттрек

Лаура Пировано грабна малкия Кристален глобус в спускането

Доминик Парис триумфира в последното спускане за сезона

Тервел Замфиров и Кръшняк преодоляха квалификациите в паралелния гигантски слалом във Винтерберг

Левски 1:0 Черно море, Евертон Бала се разписа

Левски 1:0 Черно море, Евертон Бала се разписа

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Лидерът загуби точки насред Русе, изненадващ резултат в Сандански

Байерн (Мюнхен) напълни още една мрежа с лекота

Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

