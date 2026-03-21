Два златни медала за България при девойките на турнир в Атина

Два златни медала завоюваха в многобоя при девойките българките Деа Емилова и Александра Петрова в 11-о издание на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в гръцката столица Атина.

Емилова показа изключителна стабилност и увереност във всяко свое излизане на килима. Със сбор от 99.950 тя триумфира с титлата при родените 2011 година.

Петрова демонстрира силен характер и с 97.100 взе златото при родените 2012-а, затвърждавайки българското превъзходство.

Сияна Алекова показа изключителен дух и израстване в хода на състезанието. След трудностите в началото, тя се събра и изигра силни съчетания с оценка 25.100 на лента и 24.950 на бухалки, което ѝ донесе сбор от 94.650 и пето място в многобоя.

България ще участва на всичките четири финала. Деа Емилова, възпитаничка на Кристина Илиева, се класира за финалите на обръч, топка и лента с три първи по сила резултата. Александра Петрова намери място сред най-добрите осем на бухалки с най-висок резултат в квалификациите.

Съдия за България на този турнир е Цвета Кузмова.