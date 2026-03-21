Два златни медала за България при девойките на турнир в Атина

  • 21 март 2026 | 17:25
Два златни медала завоюваха в многобоя при девойките българките Деа Емилова и Александра Петрова в 11-о издание на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в гръцката столица Атина.

Емилова показа изключителна стабилност и увереност във всяко свое излизане на килима. Със сбор от 99.950 тя триумфира с титлата при родените 2011 година.

Петрова демонстрира силен характер и с 97.100 взе златото при родените 2012-а, затвърждавайки българското превъзходство.

Сияна Алекова показа изключителен дух и израстване в хода на състезанието. След трудностите в началото, тя се събра и изигра силни съчетания с оценка 25.100 на лента и 24.950 на бухалки, което ѝ донесе сбор от 94.650 и пето място в многобоя.

България ще участва на всичките четири финала. Деа Емилова, възпитаничка на Кристина Илиева, се класира за финалите на обръч, топка и лента с три първи по сила резултата. Александра Петрова намери място сред най-добрите осем на бухалки с най-висок резултат в квалификациите.

Съдия за България на този турнир е Цвета Кузмова.

Още от Гимнастика

Два финала за България при жените на турнира в Атина

Два финала за България при жените на турнира в Атина

  • 21 март 2026 | 08:19
  • 924
  • 0
Две българки се класираха за финалите в Любляна

Две българки се класираха за финалите в Любляна

  • 20 март 2026 | 19:50
  • 1212
  • 0
Гимнастичката с български корени Мариана Сартори тренира при Силвия Митева

Гимнастичката с български корени Мариана Сартори тренира при Силвия Митева

  • 20 март 2026 | 14:52
  • 1128
  • 0
България е сред лидерите в „Гимнастика за всички“, София ще бъде домакин на престижния форум „World Gym for Life Challenge 2029“

България е сред лидерите в „Гимнастика за всички“, София ще бъде домакин на престижния форум „World Gym for Life Challenge 2029“

  • 20 март 2026 | 02:27
  • 962
  • 0
Росина Атанасова: Експериментално съдийство ще бъде тествано за първи път по време на СК в София, обяви генералният секретар на БФХГ

Росина Атанасова: Експериментално съдийство ще бъде тествано за първи път по време на СК в София, обяви генералният секретар на БФХГ

  • 19 март 2026 | 15:20
  • 345
  • 0
Българските състезателки са напълно готови за Световната купа по художествена гимнастика в София

Българските състезателки са напълно готови за Световната купа по художествена гимнастика в София

  • 19 март 2026 | 15:18
  • 1275
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Черно море, Евертон Бала се разписа

Левски 1:0 Черно море, Евертон Бала се разписа

  • 21 март 2026 | 18:24
  • 47730
  • 264
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 31948
  • 79
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 26280
  • 55
Лидерът загуби точки насред Русе, изненадващ резултат в Сандански

Лидерът загуби точки насред Русе, изненадващ резултат в Сандански

  • 21 март 2026 | 17:30
  • 24562
  • 22
Байерн (Мюнхен) напълни още една мрежа с лекота

Байерн (Мюнхен) напълни още една мрежа с лекота

  • 21 март 2026 | 18:21
  • 7505
  • 5
Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

  • 21 март 2026 | 14:21
  • 22568
  • 12