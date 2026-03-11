"Секирите" без двама срещу Розова долина

ФК Секирово (Раковски) ще се завърне на своя стадион след две поредни гостувания в първенството. Тази събота, 14-ти март, тимът приема Розова долина (Казанлък) в сблъсък от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Срещата е от 15:00 часа на стадион „Петър Парчевич“.

"Секирите“ постигнаха победа над Атлетик (Куклен) в последния си мач, а преди това направиха две равенства – 1:1 като гости на Марица (Милево) и 1:1 у дома с Гигант (Съединение). С тези резултати тимът успя да се изкачи до 13 позиция в класирането с актив от 26 точки. Аут за срещата с „розите“ са четирима наказани състезатели. Йордан Айвазов получи петия си жълт картон в Куклен и ще пропусне само 1 мач. Героят от последните два сблъсъка Димитър Петров обаче беше санкциониран за девети път и отнесе два двубоя наказание.

Петър Райков и Теодор Фърков пък ще пропуснат втора поредна среща поради санкциите в Милево. Въпреки сериозните липси Секирово ще опита да продължи с добрите резултати и да победи Розова долина за първи път от май 2024-та, когато го разгроми с 4:0 у дома.